Frankenthal – La dolce vita in Frankenthal: Serata Italiana feiert Premiere auf dem Rathausplatz



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Frankenthal feiert in diesem Jahr erstmals die Serata Italiana – ein Fest ganz im Zeichen italienischer Lebensfreude, kulinarischer Genüsse und mediterranen Flairs.

Am Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September, verwandelt sich der

Rathausplatz in eine italienische Piazza.

Ab Samstag, 20. September, um 15 Uhr sind die Besucher auf den Rathausplatz

eingeladen, um ein erstes Glas Wein, einen Aperitivo oder einen Espresso zu

genießen und in das italienische Flair eintauchen. Um 15.30 Uhr erfolgt dann die

offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. „Die Serata Italiana

ist ein weiterer Baustein, um unsere Innenstadt zu beleben, unsere

Städtepartnerschaft mit Rosolini auf Sizilien sichtbarer zu machen und zu stärken –

und um den Rathausplatz als lebendiges Herz Frankenthals mit italienischem

Lebensgefühl zu füllen“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot freuen: italienische

Spezialitäten, Weine, Cocktails und Kaffeespezialitäten, eine Vespa-Ausstellung

sowie ein musikalisches Rahmenprogramm der Band Noi Musica mit italienischen

Klängen, die zum Mitsingen und Tanzen einladen. Besonders erfreulich ist, dass

zahlreiche italienische Gastronomiebetriebe aus Frankenthal spontan ihre

Unterstützung zugesagt haben: Sapori Mediterranei „da Paola“, Pinoteca, Little Italy

sowie Gianluca Assenza, der mit seiner Ape für original italienisches Eis sorgt.

Für den zusätzlichen italienischen Kaffeegenuss ist Fräulein Barista dabei, während

BrautCouture italienische Brautmode und ihre hauseigene Änderungsschneiderei

präsentiert. Ein treuer Mitwirkender der Serata Italiana aus Bobenheim, La Piazza,

bleibt dem Fest ebenfalls verbunden.

Ergänzt wird das Angebot durch die Hobbykünstler aus Beindersheim, die mit

selbstgemachten, typisch italienischen Produkten aufwarten. Genova Flowers bietet

handgefertigte Trockenblumengestecke im italienischen Stil.

Am Sonntag, 21. September, startet das Fest bereits um 10 Uhr mit einer

Besonderheit: einem klassischen italienischen Frühstück mitten auf dem

Rathausplatz. Gefeiert wird mit Musik, Gesang, gutem Essen und der Möglichkeit,

Freunde und Familie zu treffen: „La dolce vita“ eben.

Auch die kleinen Gäste kommen an beiden Tagen mit unterschiedlichen Angeboten

auf ihre Kosten: mit Kinderschminken, einer Buttonmaschine für den eigenen Button

mit passendem Serata Italiana-Motiv sowie Programmpunkten zum Mitmachen,

Tanzen und Mitsingen mit „Alys Paletti – Musik für Kinder“ am

Veranstaltungssonntag.

Innenstadtbelebung als zentrales Ziel

Mit Veranstaltungen wie der Serata Italiana verfolgt die Stadt Frankenthal

konsequent ihr Ziel, die Innenstadt nachhaltig zu stärken. Neben Pilotprojekten wie

den „First Saturdays“ werden auch neue Veranstaltungsformate erprobt.

Federführend für die Serata ist die Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer unmittelbar

zugeordnete Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. „Die

Serata Italiana zeigt, wie wir mit neuen Ideen unsere Innenstadt beleben können“,

erklärt Nicolas Meyer: „Solche Feste laden Menschen ein, zusammenzukommen,

Neues auszuprobieren und die Vielfalt Frankenthals zu entdecken – dort, wo das

Leben pulsiert und wo sich die Frankenthalerinnen und Frankenthaler seit jeher

gerne versammelt haben, auf unserem Rathausplatz. Wenn Formate wie dieses

angenommen werden, können sie einen festen Platz im Veranstaltungskalender

unserer Stadt finden“.

Das detaillierte Programm wird in Kürze bekanntgegeben. Alle Informationen sind

auch unter www.frankenthal.de/feiert zu finden.