Frankenthal – La dolce vita in Frankenthal: Serata Italiana feiert Premiere auf dem Rathausplatz

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Frankenthal feiert in diesem Jahr erstmals die Serata Italiana – ein Fest ganz im Zeichen italienischer Lebensfreude, kulinarischer Genüsse und mediterranen Flairs.
Am Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September, verwandelt sich der
Rathausplatz in eine italienische Piazza.
Ab Samstag, 20. September, um 15 Uhr sind die Besucher auf den Rathausplatz
eingeladen, um ein erstes Glas Wein, einen Aperitivo oder einen Espresso zu
genießen und in das italienische Flair eintauchen. Um 15.30 Uhr erfolgt dann die
offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. „Die Serata Italiana
ist ein weiterer Baustein, um unsere Innenstadt zu beleben, unsere
Städtepartnerschaft mit Rosolini auf Sizilien sichtbarer zu machen und zu stärken –
und um den Rathausplatz als lebendiges Herz Frankenthals mit italienischem
Lebensgefühl zu füllen“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.
Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot freuen: italienische
Spezialitäten, Weine, Cocktails und Kaffeespezialitäten, eine Vespa-Ausstellung
sowie ein musikalisches Rahmenprogramm der Band Noi Musica mit italienischen
Klängen, die zum Mitsingen und Tanzen einladen. Besonders erfreulich ist, dass
zahlreiche italienische Gastronomiebetriebe aus Frankenthal spontan ihre
Unterstützung zugesagt haben: Sapori Mediterranei „da Paola“, Pinoteca, Little Italy
sowie Gianluca Assenza, der mit seiner Ape für original italienisches Eis sorgt.
Für den zusätzlichen italienischen Kaffeegenuss ist Fräulein Barista dabei, während
BrautCouture italienische Brautmode und ihre hauseigene Änderungsschneiderei
präsentiert. Ein treuer Mitwirkender der Serata Italiana aus Bobenheim, La Piazza,
bleibt dem Fest ebenfalls verbunden.
Ergänzt wird das Angebot durch die Hobbykünstler aus Beindersheim, die mit
selbstgemachten, typisch italienischen Produkten aufwarten. Genova Flowers bietet
handgefertigte Trockenblumengestecke im italienischen Stil.
Am Sonntag, 21. September, startet das Fest bereits um 10 Uhr mit einer
Besonderheit: einem klassischen italienischen Frühstück mitten auf dem
Rathausplatz. Gefeiert wird mit Musik, Gesang, gutem Essen und der Möglichkeit,
Freunde und Familie zu treffen: „La dolce vita“ eben.
Auch die kleinen Gäste kommen an beiden Tagen mit unterschiedlichen Angeboten
auf ihre Kosten: mit Kinderschminken, einer Buttonmaschine für den eigenen Button
mit passendem Serata Italiana-Motiv sowie Programmpunkten zum Mitmachen,
Tanzen und Mitsingen mit „Alys Paletti – Musik für Kinder“ am
Veranstaltungssonntag.
Innenstadtbelebung als zentrales Ziel
Mit Veranstaltungen wie der Serata Italiana verfolgt die Stadt Frankenthal
konsequent ihr Ziel, die Innenstadt nachhaltig zu stärken. Neben Pilotprojekten wie
den „First Saturdays“ werden auch neue Veranstaltungsformate erprobt.
Federführend für die Serata ist die Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer unmittelbar
zugeordnete Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. „Die
Serata Italiana zeigt, wie wir mit neuen Ideen unsere Innenstadt beleben können“,
erklärt Nicolas Meyer: „Solche Feste laden Menschen ein, zusammenzukommen,
Neues auszuprobieren und die Vielfalt Frankenthals zu entdecken – dort, wo das
Leben pulsiert und wo sich die Frankenthalerinnen und Frankenthaler seit jeher
gerne versammelt haben, auf unserem Rathausplatz. Wenn Formate wie dieses
angenommen werden, können sie einen festen Platz im Veranstaltungskalender
unserer Stadt finden“.
Das detaillierte Programm wird in Kürze bekanntgegeben. Alle Informationen sind
auch unter www.frankenthal.de/feiert zu finden.