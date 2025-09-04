Eberbach – Bürgermeister begrüßt neue Auszubildende

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermeister Peter Reichert begrüßt neue Auszubildende Leonie Kaufmann auf dem
88. Eberbacher Kuckucksmarkt
Auf dem diesjährigen Kinderfest des 88. Eberbacher Kuckucksmarkts hieß Bürgermeister
Peter Reichert voller Freude die neue Auszubildende der Stadt Eberbach, Leonie Kaufmann,
willkommen. Frau Kaufmann beginnt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.
Bürgermeister Reichert sagte: „Wir freuen uns, Frau Kaufmann in unserem Team zu
begrüßen. Die Einbindung junger Talente in die städtische Verwaltung ist ein wichtiger
Schritt, um die Zukunft von Eberbach nachhaltig zu gestalten.“
Auf dem Kinderfest an der Station Rasen-Ski wurde Frau Kaufmann bei der Organisation
und Ausgabe der Geschenke gleich auf ihre Stressresistenz hin getestet. Sie meisterte die
Aufgabe mit Bravour – also Test bestanden.
Auch zum Ausbildungsbeginn 01.09.2026 ist ein Ausbildungsplatz als
Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d) bei der Stadtverwaltung Eberbach zu besetzen.
Bewerbungen werden an das Personalamt der Stadt Eberbach (Leopoldsplatz 1, 69412
Eberbach) oder per E-Mail in einer PDF-Datei (max. 8 MB) erbeten an:
personalamt@eberbach.de. Bei Fragen steht der Leiter der Personalabteilung der Stadt
Eberbach, Patrick Koch, (Telefon 06271/87-208), gerne zur Verfügung.
Die Ausbildung von Nachwuchskräften genießt bei der Stadt Eberbach einen hohen
Stellenwert. Wir bieten ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen, vom klassischen
Verwaltungsberuf bis hin zum Forstwirt.
Bildunterschrift:
v.l.n.r.: Leonie Kaufmann (Auszubildende im 1. Lehrjahr zur Verwaltungsfachangestellten)
und Bürgermeister Peter Reichert
Foto: © Stadt Eberbach