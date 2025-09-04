Eberbach – Bürgermeister begrüßt neue Auszubildende



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermeister Peter Reichert begrüßt neue Auszubildende Leonie Kaufmann auf dem

88. Eberbacher Kuckucksmarkt

Auf dem diesjährigen Kinderfest des 88. Eberbacher Kuckucksmarkts hieß Bürgermeister

Peter Reichert voller Freude die neue Auszubildende der Stadt Eberbach, Leonie Kaufmann,

willkommen. Frau Kaufmann beginnt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

Bürgermeister Reichert sagte: „Wir freuen uns, Frau Kaufmann in unserem Team zu

begrüßen. Die Einbindung junger Talente in die städtische Verwaltung ist ein wichtiger

Schritt, um die Zukunft von Eberbach nachhaltig zu gestalten.“

Auf dem Kinderfest an der Station Rasen-Ski wurde Frau Kaufmann bei der Organisation

und Ausgabe der Geschenke gleich auf ihre Stressresistenz hin getestet. Sie meisterte die

Aufgabe mit Bravour – also Test bestanden.

Auch zum Ausbildungsbeginn 01.09.2026 ist ein Ausbildungsplatz als

Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d) bei der Stadtverwaltung Eberbach zu besetzen.

Bewerbungen werden an das Personalamt der Stadt Eberbach (Leopoldsplatz 1, 69412

Eberbach) oder per E-Mail in einer PDF-Datei (max. 8 MB) erbeten an:

personalamt@eberbach.de. Bei Fragen steht der Leiter der Personalabteilung der Stadt

Eberbach, Patrick Koch, (Telefon 06271/87-208), gerne zur Verfügung.

Die Ausbildung von Nachwuchskräften genießt bei der Stadt Eberbach einen hohen

Stellenwert. Wir bieten ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen, vom klassischen

Verwaltungsberuf bis hin zum Forstwirt.

Bildunterschrift:

v.l.n.r.: Leonie Kaufmann (Auszubildende im 1. Lehrjahr zur Verwaltungsfachangestellten)

und Bürgermeister Peter Reichert

Foto: © Stadt Eberbach