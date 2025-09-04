Bensheim – Tingvall Trio – Mehrfach mit dem Echo Jazz Award ausgezeichnetes Trio stellt sein neues Album PAX vor



Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das mehrfach mit dem ECHO Jazz Award ausgezeichnete Tingvall Trio präsentiert

mit PAX sein neues Werk. Pianist und Komponist Martin Tingvall, Bassist Omar Rodríguez

Calvo und Schlagzeuger Jürgen Spiegel – drei Musiker aus Schweden, Kuba und Deutschland

– verbindet seit 2003 eine enge musikalische Freundschaft.

Gemeinsam spielen sie Melodien, die man sich in ihrer Schönheit erst einmal trauen muss, die aber entwaffnend

authentisch daherkommen. Das ist das Tingvall Trio.

Von den ersten Clubauftritten in Hamburg bis zu internationalen Tourneen hat sich das Trio

einen festen Platz in der europäischen Jazzszene erspielt. Ihre unverwechselbare Mischung

aus lyrischen Melodien, kraftvollen Grooves und spontaner Improvisation begeistert längst

ein weltweites Publikum.

Mit einer Reihe von Alben, vielfachen Auszeichnungen und einer stetig wachsenden

Fangemeinde gilt das Tingvall Trio heute als eine der spannendsten Formationen des

modernen Jazz – energiegeladen, emotional und immer voller Spielfreude und ist am 24.

September zum 2. Mal in Bensheim zu Gast.

Tickets und Infos

Alle Veranstaltungen finden im Parktheater Bensheim statt. Tickets sind ab sofort im

Vorverkauf erhältlich – an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter:

�� www.die-veranstalterinnen.de

Weitere Informationen sowie Pressekontakt:

�� info@die-veranstalterinnen.de

�� Tel: 0172-6306957

Quelle: “Die Veranstalterinnen”