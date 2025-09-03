Rhein-Pfalz-Kreis – Unbekannte lösen Feuerwehreinsatz an Schule in Mutterstadt aus

Mutterstadt /Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagabend (02.09.2025) gegen 20:00 Uhr wurde ein Brandmeldealarm an der Mandelgraben-Schule ausgelöst. Auslöser war nach derzeitigem Erkenntnisstand das Versprühen eines Feuerlöschers im Foyer der Schule. Gebrannt hat es nach Auskunft der Feuerwehr nicht. Zum Zeitpunkt des Alarms befanden sich mehrere Eltern sowie eine Lehrerin anlässlich eines Elternabends in der Schule. Diese beobachtete drei bis vier Jugendliche, welche sich im Bereich der Schule aufgehalten hatten. Ob die Jugendlichen verantwortlich für den Alarm waren, ist Umstand weiterer Ermittlungen. Diese wurden wie folgt beschrieben: – Dunkle Bekleidung – Einer der Personen hatte lockiges Haar – Einer der Personen hatte eine dunkle Hautfarbe Durch das Versprühen des Feuerlöschers war das gesamte Foyer mit weißem Schaum bedeckt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln (wer wissentlich oder absichtlich die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden Schutzvorrichtungen oder die zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr bestimmten Rettungsgeräte oder anderen Sachen beseitigt, verändert oder unbrauchbar macht) wurden eingeleitet. Wer Hinweise zu den drei Jugendlichen geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz findet ab September das heimaten – Festival für die plurale Demokratie statt. Initiiert vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin, steht dabei die Frage im Zentrum: Was ist Heimat, wer gestaltet sie und wie? In Heidelberg ist der Karlstorbahnhof Teil des Festivalnetzwerks.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Fachkräftemangel trifft auch die Region Rhein-Neckar. Unternehmen suchen nach Wegen, um attraktiv zu bleiben – eine Strategie lautet Diversity Management. Wie vielfältige Teams Innovation und Wettbewerbsfähigkeit fördern können, ist Thema der Konferenz „DiverseCity 2025 Rhein-Neckar" am 12. September 2025 von 14 bis 18.30 Uhr auf dem SRH University Campus
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von September bis November 2025 finden in den Heidelberger Stadtteilen wieder die traditionellen „Seniorenherbste" statt. Sie werden gemeinsam von der Stadt Heidelberg und den Stadtteilvereinen veranstaltet. Das bunte Unterhaltungsprogramm variiert je nach Stadtteil und hat von Lesungen und Sketchen bis hin zu Gesangseinlagen und Tanzvorstellungen einiges zu bieten. Für das
Heidelberg / Mjetropolregiopn Rhein-Neckar(red/ak) – Über 17.000 Besucherinnen und Besucher kamen von August 2024 bis August 2025 in den „HeartWork"-Store in der Unteren Straße 2. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg zieht angesichts des überragenden Interesses und des äußerst positiven Feedbacks der teilnehmenden Unternehmen eine erfolgreiche Abschlussbilanz zu diesem städtischen Ladenprojekt.
Heidelberg / Metropolregion Rheion-Neckar(red/ak) – Erzieher und Elektronikerinnen, Fachinformatikerinnen und Forstwirte, Metallbauer und Malerinnen, Verwaltungsfachangestellte und Vermessungstechniker: Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Heidelberg sind groß. Hinzu kommen zahlreiche duale Studiengänge – von Bauingenieurwesen über öffentliche Wirtschaft und soziale Arbeit bis hin zu Wirtschaftsinformatik. Die Stadt hat am Montag, 1. September 2025, 61 neue
Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Hockenheim blickt bereits auf eine über 1250 Jahre lange Geschichte zurück und noch heute erinnern Denkmäler im Stadtgebiet an die Geschichte der Rennstadt. Im Rahmen des Aktionstags „Tag des offenen Denkmals" wird ein Stück Hockenheimer Geschichte für die Bevölkerung zugänglich gemacht. Am Sonntag, den 14. September 2025, öffnen der der
Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, den 14. September 2025, lädt die Stiftung Hambacher Schloss Besucherinnen und Besucher zu einem ganz besonderen Erlebnis ein. Zwischen 11 und 17 Uhr ist der Turm des Hambacher Schlosses geöffnet – ein Ort, der sonst nicht zugänglich ist und zugleich ein bedeutendes Kapitel
Mannheim / Metropolregiopn Rhein-Neckar(red/ak) – Gesundheit ist und bleibt das höchste Gut. Das gilt im Persönlichen genauso wie bei der Arbeit im Handwerk. Treffend beschreibt dies auch ein bekanntes Zitat des Philosophen Arthur Schopenhauer, das lautet „"Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts". Damit einhergehend ist es wichtig, rechtzeitig gezielte Maßnahmen zu
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bitte nicht erschrecken, wenn am Donnerstag, 11. September, das Handy oder die nächstgelegene Sirene Alarm schlägt: Zum bundesweiten Warntag werden um 11 Uhr sämtliche vorhandenen Alarmierungsmittel zur Warnung der Bevölkerung ausgelöst. Dazu gehören im Landkreis Südliche Weinstraße die Warnapps KATWARN und NINA und, wo vorhanden, die Sirenen in den Gemeinden.
Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek hat seit dem 1. September eine neue Leitung: Michael Silva, langjähriger Mitarbeiter der städtischen Einrichtung, tritt die Nachfolge von Michaela Frößinger an, die sich zum 1. Juni 2025 in den Ruhestand verabschiedet hat. Bürgermeister Matthias Baaß und der Amtsleiter des Kultur- und Sportamtes, Jan Krasko, beglückwünschten den neuen
Heidelberg – heimaten – Festival für die Plurale Demokratie – Ein Festival zur Suche nach Gemeinsamkeit in der Vielfalt
Heidelberg – Vielfalt als Schlüssel gegen den Fachkräftemangel! Konferenz „DiverseCity 2025“ am 12. September
Heidelberg – „Seniorenherbst“: Veranstaltungen für ältere Menschen ab 65 Jahren in den Stadtteilen – Interessierte sind herzlich willkommen! Einladung nicht mehr per Brief
Heidelberg – Projekt „HeartWork“ erfolgreich zu Ende gegangen – Neue Nutzung durch ehemalige Projektteilnehmerin
Heidelberg – Ausbildungsstart: Stadt begrüßt 65 neue Nachwuchskräfte – Große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Verwaltung – Jetzt schon für 2026 bewerben
Hockenheim – Tag des offenen Denkmals: Kirchen, Museen und Sehenswürdigkeiten öffnen am 14. September ihre Türen
Neustadt – Hambacher Schloss öffnet seinen Turm am Tag des offenen Denkmals
Mannheim – Ohne Gesundheit alles nichts: Wie Krankheitsausfälle nachhaltig reduziert werden – Webseminar der Handwerkskammer informiert über Betriebliches Gesundheitsmanagement, um Zufriedenheit von Mitarbeitenden zu fördern
Landau – Landkreis Südliche Weinstraße beteiligt sich am bundesweiten Warntag am 11. September
Viernheim – Michael Silva übernimmt Leitung der Stadtbibliothek
