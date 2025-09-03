Neustadt – Hambacher Schloss öffnet seinen Turm am Tag des offenen Denkmals



Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, den 14. September 2025, lädt die Stiftung Hambacher Schloss Besucherinnen und Besucher zu einem ganz besonderen Erlebnis ein. Zwischen 11 und 17 Uhr ist der Turm des Hambacher Schlosses geöffnet – ein Ort, der sonst nicht zugänglich ist und zugleich ein bedeutendes Kapitel deutscher Demokratiegeschichte erzählt. Vor fast genau 25 Jahren, am Tag des offenen Denkmals am 10. September 2000, wurde der Turm nach fast 20 Jahren feierlich wiedereröffnet. Seitdem begeistert er bei besonderen Anlässen zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit seiner Aussicht und seiner Geschichte. Beim Hambacher Fest im Jahr 1832 wurde hier erstmals eine schwarz-rot-goldene Fahne in

der heute bekannten Anordnung gehisst. Sie stand für den Einsatz der Teilnehmenden für ein geeintes Deutschland, politische Grundrechte und ein solidarisch verbundenes Europa.

Diese Fahne gilt heute als Urform der deutschen Nationalflagge und ist in der Dauerausstellung des Hambacher Schlosses ausgestellt. Oben angekommen erwartet die Besucherinnen und Besucher nicht nur ein unvergleichlicher Panoramablick über die Rheinebene. Vor Ort gibt eine sachkundige Begleitung spannende Informationen zur Schlossgeschichte und zur Bedeutung des Turms.

Der Zutritt zum Turm ist an diesem Tag kostenfrei. Der reguläre Eintritt für das Schloss und die Dauerausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ bleibt bestehen. Der Tag des offenen Denkmals findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im September statt und lenkt bundesweit die Aufmerksamkeit auf Denkmalpflege und den Schutz historischer Bauten.

Quelle: Stiftung Hambacher Schloss