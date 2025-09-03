Mutterstadt – Versteigerung von zwei Turmuhren

Eine Besonderheit auf der diesjährigen Mutterstadter Kerwe war die Versteigerung von zwei Zifferblättern mit Zeigern der früheren protestantischen Turmuhr im Festzelt gegen eine Spende. Die Turmuhrenfabrik K. F. Porth aus Speyer hatte im Jahr 1925 die Uhr am Turm der Protestantischen Kirche angebracht. 1975 wurde die Uhr durch die heutige ersetzt.

Bürgermeister Thorsten Leva übernahm die Leitung der Versteigerung. Unterstützt wurde er vom „Mutterstadter Glöckner“ Heiko Schipper und Volker Schläfer in der traditionellen „Sonntagstracht“.

Viele spannende Gebote ergaben bei der ersten Versteigerung 1.500,- € und der Zweiten 1.600,- €. Diese Erlöse kommen guten Zwecken in der Gemeinde Mutterstadt zu Gute.