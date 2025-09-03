Mutterstadt – Die Kerwe 2025: Superstimmung bei traumhaftem Wetter

Die Kerwe-Gemeinschaft hat durch die Erfahrungen der Vorjahre einen perfekten Ablauf für alle Besucher der Zeltkerwe gewährleistet. So konnte man den Zeltbesuchern auf dem Herbert-Maurer-Platz rund um den Brunnen und den Gästen auf dem Messplatz wieder einiges bieten.

Die offizielle Eröffnung der 44. Kerwe oblag dem Bürgermeister Thorsten Leva. In seiner Eröffnungsrede begrüßte er alle Gäste aus Nah und Fern, die zur Mutterstadter Kerwe angereist waren. Er bedankte sich explizit bei der Kerwe-Gemeinschaft und allen ehrenamtlichen Helfern, die mit ihrem Einsatz dieses Fest erst möglich machten. Nachdem alle vorgesehenen Programmpunkte sowie die Thematik der diesjährigen Kerwe-Ausstellung im Historischen Rathaus vorgestellt waren, wurde die Kerwe für eröffnet erklärt. Kurz nach der Eröffnungsrede ging der traditionelle Freibier-Fass-Anstich vonstatten. Bürgermeister Thorsten Leva zapfte gut geübt mit Unterstützung der Ersten Beigeordneten Andrea Franz und des Zweiten Beigeordneten Frank Pfannebecker in gewohnter Manier an. Genügend Abnehmer für das kühle, frische Nass standen schon Schlange. Während das Freibier floss begann auch schon die Party-Rock-Band „HOSSA“ mit mächtigem Sound die Leute im Festzelt zu unterhalten. Die Begeisterung der Zuschauer drückte sich im späteren Verlauf mit lauten Gesängen und Tänzen auf den Bänken bis in den späten Abend aus.

Der Sonntag begann inzwischen traditionell mit einem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst im Festzelt. Das bis fast auf den letzten Platz gefüllte Zelt wurde vom protestantischen Pfarrer Heiko Schipper, dem katholischen Diakon Claus Kasper und Christian Grigorivici von der Evangelischen Freikirche herzlichst begrüßt. Der Gottesdienst wurde von der Band „Lobpreisteam“ musikalisch begleitet. Das Thema lautete „Prüft aber alles; das Gute behaltet“. Der wieder sehr erfrischend leichte Gottesdienst war geprägt durch viel gemeinsamen Gesang, als auch durch die Harmonie der drei kirchlichen Gemeinden. So wurden nach Fürbitten, dem gemeinsamen „Vater unser“, Infos für kommende kirchliche Veranstaltungen und dem Abschlusssegen alle Besucher in den bevorstehenden Kerwe-Sonntag entlassen.

Eine Besonderheit war in diesem Jahr die anschließende Versteigerung im Festzelt von zwei Zifferblättern mit Zeigern der früheren protestantischen Turmuhr gegen eine Spende. Spannende Gebote ergaben bei der ersten Versteigerung 1.500,- € und der Zweiten 1.600,- €. Diese Erlöse kommen guten Zwecken in der Gemeinde Mutterstadt zu Gute.

Währenddessen begann in der Ludwigshafener und Neustadter Straße der verkaufsoffene Sonntag des Gewerbevereins Mutterstadt. Mit dabei waren erneut die Ausstellungen der Oldtimerfreunde Dannstadt und Umgebung sowie dem Freundeskreis der Oldtimer-Motorräder. Eine Attraktion war der Langholzwagen, ungefähr aus dem Jahre 1888, der über Riemenantriebe landwirtschaftliche Maschinen und vieles antreiben konnte.

Beim verkaufsoffenen Sonntag stellten sich viele Betriebe des Gewerbevereins sowie eingeladene Vereine und Institutionen den Besuchern vor. So gab es z.B. wieder die inzwischen traditionelle Modenschau, eine Tanz-Vorführung, aber auch nützliche Informationen, Beratungen und Vorführungen für die interessierten Besucher.

Die „Panama DisCoverband“ übernahm an diesem Abend erstmals das Unterhaltungsprogramm auf der Bühne im Festzelt. Für den Kerwe-Sonntag war in diesem Jahr das Festzelt außergewöhnlich schlecht gefüllt und die Stimmung der Gäste auf einem durchwachsenen Level.

Den abschließenden Montag begann traditionell der Frühschoppen der Mutterstadter Betriebe, Vereine und Freunde.

Beim diesjährigen, dem 42. Kerwe-Radrennen, wurde Sicherheit wieder sehr groß geschrieben. Das extra dafür engagierte Sicherheitspersonal musste abermals die gesamte Strecke überwachen. Trotzdem verirrte sich wieder so mancher Fahrrad-Fahrer mit Einkaufskorb oder Fußgänger auf die Rennstrecke. Dies sorgte abermals für so manches Kopfschütteln und hektische Aufregung bei der Rennleitung.

Das erste Radrennen startete pünktlich um 16.30 Uhr. Es ging um den Preis der Gemeinde Mutterstadt und der Sparkasse Vorderpfalz. Es wurden 48 Runden über ca. 1,3 Kilometer Länge gefahren. Den Startschuss gab Margareta Grill von der Sparkasse Vorderpfalz. Gewonnen hat Fabio Neuffer (RSG Heilbronn 1892 e.V.), 2. Platz Erik Danner (RadTeam DANNER e.V.) und 3. Platz Kevin Krämer (RSV Düren e.V.). Die U19 Fahrer im Feld erreichten folgende Platzierungen: 1. Platz Julius Thomas (RSV Rheinzabern e.V.), 2. Platz Jeremias Jakob (RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V.) und 3. Platz Etienne Hüttl (RSV Rheinzabern e.V.).

Im zweiten Rennen um den Großen Preis der Firma Zeller-Recycling, der Klassen A und B, welches von Andreas Zeller gestartet wurde, ging es über 55 Runden. Man konnte anhand der Rundenzeiten und sehr hohen Geschwindigkeiten wieder ein spektakuläres und spannendes Rennen verfolgen, bei dem es glücklicherweise in diesem Jahr keine Stürze gab. Der erste Platz ging hier an Andreas Mayr (RSC Kempten e.V.). Der zweite Platz an Louis Grupp (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank) und den dritten Platz belegte Richard Weinzheimer (Team Möbel Ehrmann).

Am letzten Abend im und um das Kerwe-Zelt wurde den Besuchern von der Pfälzer-Party-Power-Band „Grand Malör“ eingeheizt. Zum Schluss nochmal allerbeste Stimmung und Unterhaltung.

Auf dem Messplatz, der von Freitag bis Montag geöffnet war, konnten sich die Schausteller über sehr regen Besuch freuen. Die vier Tage war der Messplatz immer sehr gut besucht, so dass Groß und Klein ihren Spaß hatten. Natürlich auch wegen der großen Auswahl an Speis‘ und Trank sowie den süßen Köstlichkeiten, die man auch gerne mal mit nach Hause nahm. Auch dieses Jahres war der musikalische Beitrag auf dem Messplatz ein Highlight. Die Band „Childhood Heroes“ rockte auf der extra für einen Tag aufgebauten Bühne den fast voll besetzten Platz.

Die 44. Mutterstadter Zelt-Kerwe verlief insgesamt wieder unter besten Voraussetzungen und glücklicherweise ohne größere Zwischenfälle. Das Wetter spielte perfekt mit und es war bis auf den schwach besuchten Sonntag im Festzelt eine tolle Stimmung. Es gab wieder viele gut gelaunte Besucher sowie erschöpfte, aber zufriedene ehrenamtliche Helfer und Organisatoren. Somit ist die Vorfreude auf die nächste Kerwe bei allen wieder einmal sehr groß.