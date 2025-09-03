Mannheim – Nachtrag: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwoch gegen 07:50 Uhr beabsichtigte eine 40-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt am Friedrichsring von der Straßenseite Q 7 in Richtung der Straßenbahnhaltestelle “Rosengarten” zu überqueren. Eine 54-jährige VW-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht den Friedrichsring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Beim Überqueren der Straße, missachtete die 40-Jährige das Rotlicht für Fußgänger, woraufhin es zwischen dem VW und der 40-Jährigen zu einem Zusammenstoß kam. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, welcher im Nachgang abgeschleppt wurde.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn sich die Brühlwiesen Anfang September nach alter Tradition in eine spektakuläre Festmeile verwandeln, lädt das größte Weinfest der Welt zum Feiern ein: Hier trifft Pfälzer Gemütlichkeit auf ausgelassene Feierstimmung und traditionellen Marktflair. Der Dürkheimer Wurstmarkt bietet zum 609. Mal ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt. Besondere Höhepunkte sind der Besuch ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis/Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die interkommunale Fachstelle Adoption mit Sitz in der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises begrüßt ein neues Mitglied: Ab sofort ist der Landkreis Bad Dürkheim Teil der gemeinsamen Fachstelle, der neben dem Rhein-Pfalz-Kreis auch die Städte Ludwigshafen am Rhein, Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße und Speyer angehören. Am Mittwoch unterzeichneten die zuständigen ... Mehr lesen»
- Neustadt/Weinstraße/ Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am gestrigen Dienstag, den 02.09.25 gegen 14:40 Uhr, wurde ein 8-jähriger Schüler in der Straße “Auf dem Häusel” (NW-Diedesfeld) von zwei Männern angesprochen. Der Junge befand sich zu Fuß auf dem Heimweg von der Schule, als ein silberner Pkw neben ihm anhielt, der Mitfahrer ausstieg und ihn ansprach. Der Mann forderte ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Eine 87-Jährige war am Dienstag mit ihrem Rollator auf dem Weg zu einem Seniorentreff auf dem Gehweg der Straße Sandrain unterwegs. Gegen 17:45 Uhr hielt plötzlich ein Auto und eine Frau und ein Mann stiegen aus. Der Unbekannte sprach ersten Ermittlungen zufolge an die 87-Jährige an und fragte sie nach ... Mehr lesen»
- Hettenleidelheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Eine 37 Jahre alte Frau befuhr gestern (02.09.25) gegen 19:20 Uhr die B47 von Eisenberg in Fahrtrichtung Wattenheim. Auf Höhe des Kreisverkehrs geriet sie auf die Grünfläche im Kreisverkehr, lenkte nach rechts dagegen und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. An dem Pkw der 37-Jährigen und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Das ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz findet ab September das heimaten – Festival für die plurale Demokratie statt. Initiiert vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin, steht dabei die Frage im Zentrum: Was ist Heimat, wer gestaltet sie und wie? In Heidelberg ist der Karlstorbahnhof Teil des Festivalnetzwerks. ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Fachkräftemangel trifft auch die Region Rhein-Neckar. Unternehmen suchen nach Wegen, um attraktiv zu bleiben – eine Strategie lautet Diversity Management. Wie vielfältige Teams Innovation und Wettbewerbsfähigkeit fördern können, ist Thema der Konferenz „DiverseCity 2025 Rhein-Neckar“ am 12. September 2025 von 14 bis 18.30 Uhr auf dem SRH University Campus ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von September bis November 2025 finden in den Heidelberger Stadtteilen wieder die traditionellen „Seniorenherbste“ statt. Sie werden gemeinsam von der Stadt Heidelberg und den Stadtteilvereinen veranstaltet. Das bunte Unterhaltungsprogramm variiert je nach Stadtteil und hat von Lesungen und Sketchen bis hin zu Gesangseinlagen und Tanzvorstellungen einiges zu bieten. Für das ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Mjetropolregiopn Rhein-Neckar(red/ak) – Über 17.000 Besucherinnen und Besucher kamen von August 2024 bis August 2025 in den „HeartWork“-Store in der Unteren Straße 2. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg zieht angesichts des überragenden Interesses und des äußerst positiven Feedbacks der teilnehmenden Unternehmen eine erfolgreiche Abschlussbilanz zu diesem städtischen Ladenprojekt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rheion-Neckar(red/ak) – Erzieher und Elektronikerinnen, Fachinformatikerinnen und Forstwirte, Metallbauer und Malerinnen, Verwaltungsfachangestellte und Vermessungstechniker: Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Heidelberg sind groß. Hinzu kommen zahlreiche duale Studiengänge – von Bauingenieurwesen über öffentliche Wirtschaft und soziale Arbeit bis hin zu Wirtschaftsinformatik. Die Stadt hat am Montag, 1. September 2025, 61 neue ... Mehr lesen»
Bad Dürkheim – Dürkheimer Wurstmarkt: Vom 12. September bis 22. September 2025
Rhein-Pfalz-Kreis – Zuwachs beim interkommunalen Zusammenschluss: Landkreis Bad Dürkheim tritt Fachstelle Adoption bei
Neustadt – Kinderansprecher – 8-jähriger von zwei Männern angesprochen
Mannheim – 87jährige bestohlen und beraubt – Zeugenaufruf
Hettenleidelheim – Unfall unter Alkoholeinfluss
Heidelberg – heimaten – Festival für die Plurale Demokratie – Ein Festival zur Suche nach Gemeinsamkeit in der Vielfalt
Heidelberg – Vielfalt als Schlüssel gegen den Fachkräftemangel! Konferenz „DiverseCity 2025“ am 12. September
Heidelberg – „Seniorenherbst“: Veranstaltungen für ältere Menschen ab 65 Jahren in den Stadtteilen – Interessierte sind herzlich willkommen! Einladung nicht mehr per Brief
Heidelberg – Projekt „HeartWork“ erfolgreich zu Ende gegangen – Neue Nutzung durch ehemalige Projektteilnehmerin
Heidelberg – Ausbildungsstart: Stadt begrüßt 65 neue Nachwuchskräfte – Große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Verwaltung – Jetzt schon für 2026 bewerben
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-