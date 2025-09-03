Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Samstag, 18.Oktober 2025 heißt es wieder: Mitsingen, Tanzen und gute Laune! Die Fröhlich Pfalz lädt zur großen Schlagernacht ein.
Beginn 19.00 Uhr
Wo: Vereinsheim Galvanistraße 10 Mannheim-Käfertal
Eintritt: 15.00 Euro
Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Abend mit beliebten Schlagermelodien, netten Leuten und guter Stimmung.
Vorverkauf
Karten sind ab sofort erhältlich!
Frank Breinig
0151 1496 6935
Mannheim – Fröhlich Pfalz feiert Schlagernacht in Käfertal
