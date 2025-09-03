Mannheim – 87jährige bestohlen und beraubt – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Eine 87-Jährige war am Dienstag mit ihrem Rollator auf dem Weg zu einem Seniorentreff auf dem Gehweg der Straße Sandrain unterwegs. Gegen 17:45 Uhr hielt plötzlich ein Auto und eine Frau und ein Mann stiegen aus. Der Unbekannte sprach ersten Ermittlungen zufolge an die 87-Jährige an und fragte sie nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Kurze Zeit später behauptete er, dass er der 87-Jährigen etwas schenken wolle und legt ihr hierfür eine Kette um den Hals. Diese Ablenkung nutzte der Mann, um unbemerkt den wertvollen Halsreif der Dame zu stehlen. Die Mittäterin des Mannes versuchte eine goldene Armbanduhr der Marke Rolex vom Handgelenk der Seniorin zu ziehen, was diese aber bemerkte. Als sie sich gegen den Diebstahl wehrte, entriss die Tatverdächtige ihr die Uhr gewaltsam. Dabei verletzte sich die Seniorin leicht. Dann flüchteten die beiden in einem hellen, mutmaßlich beigen Auto, bei dem es sich um eine Limousine oder ein Sportwagen handelte. Der Halsreif und die Uhr hatten einen Wert von über 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raub.

Der männliche Tatverdächtige war ungefähr 160 cm groß. Er hatte dunkle Haare und trug ein weißes Hemd. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Frau war ebenfalls circa 160 cm groß. Sie trug ein Kopftuch. Beide Personen hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.