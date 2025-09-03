Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen eines Schwertransports muss die Brunckstraße am Freitag, 5. September 2025, im Zeitraum von 22 Uhr bis etwa 0 Uhr in Fahrtrichtung Oppau gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 97.
– Umleitung in Fahrtrichtung Pfingstweide Londoner Ring zwischen Friesenheim Mitte und Horst-Schork-Straße
– Entfall der Haltestellen Friesenheim Ost, Rottstückerweg und Ammoniakstraße
– Bedienung der Haltestelle Friesenheim Mitte abweichend als Ersatzhaltestelle neben der Bahnhaltestelle in der Carl-Bosch-Straße.
Quelle RNV
Ludwigshafen – Sperrung der Brunckstraße wegen Schwertransport
