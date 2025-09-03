Landau – Landkreis Südliche Weinstraße beteiligt sich am bundesweiten Warntag am 11. September



Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bitte nicht erschrecken, wenn am Donnerstag, 11. September, das Handy oder die nächstgelegene Sirene Alarm schlägt: Zum bundesweiten Warntag werden um 11 Uhr sämtliche vorhandenen Alarmierungsmittel zur Warnung der Bevölkerung ausgelöst. Dazu gehören im Landkreis Südliche Weinstraße die Warnapps KATWARN und NINA und, wo vorhanden, die Sirenen in den Gemeinden. Die Warnapps werden zentral über den Bund ausgelöst, die Sirenen, wo vorhanden, von den Feuerwehreinsatzzentralen der Verbandsgemeinden. Darüber hinaus werden Handybesitzerinnen und -besitzer über das von Mobilfunkanbietern eingeführte System „Cell Broadcast“ automatisch gewarnt.

„Die Kommunen entscheiden selbst, welche Alarmierungsmittel sie auslösen“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Nicht in jeder Ortsgemeinde im Landkreis würden Sirenen ertönen, da diese nicht überall vorhanden seien. „Bleiben Sie auch zum Warntag aufmerksam und vermeiden Sie nicht notwendige Meldungen bei Feuerwehren oder Polizei“, so der Landrat und bittet die Bürgerinnen und Bürger, auch Freunde und Familie über den Warntag zu informieren. Grundsätzlich sei es ratsam, die Warnapps herunterzuladen.

Weitere Infos gibt es im Internet unter https://warnung-der-bevoelkerung.de

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße