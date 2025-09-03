Heidelberg – Zeitreise in die Goldenen Zwanziger am 17. Oktober – Great Gatsby Show & Party bringt Opulenz in den Königssaal



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 17. Oktober wird das Schloss Heidelberg zum perfekten Rahmen für eine glamouröse Zeitreise in die „Roaring Twenties”, in denen das Feiern und Genießen auf hohem Niveau zelebriert wurde. Die 1920er-Jahre waren geprägt von opulenten Festsälen und einer Aura von Eleganz und Exklusivität. Die Heidelberger Schloss Gastronomie lässt den Glanz dieser Ära voller Lebenslust, Swing und üppigem Glamour für einen Abend aufleben. Die „Great Gatsby Show” verspricht eine Mischung aus Tanz, Musik und Varieté, stilvoll inszeniert für alle, die Lust auf eine Zeitreise haben. Kostümierte Gäste fügen sich nahtlos in das Bild dieses dekadenten Spektakels ein, doch auch unverkleidete Gäste sind herzlich willkommen.

Martin Scharff und sein Team packen kulinarisch den Esprit jener Zeit in ein Nostalgie-Buffet, das Erinnerungen an extravagante Feierlichkeiten à la Gatsby weckt. Zum Showprogramm darf gestaunt und getanzt werden. Die studierten Profimusiker von „Evas Apfel” heben sich dabei musikalisch von den typischen Zwanzigerjahre-Programmen ab. Die Band spielt nicht nur Klassiker aus dieser Zeit, wie die der Comedian Harmonists oder Mäckie Messer von Brecht, sondern interpretiert auch aktuelle Popsongs im Stil der 20er-Jahre. Außerdem warten weitere Showacts darauf, die Sinne der Gäste zu verführen: Eine Burlesque-Tänzerin spiegelt die erotische Extravaganz der Goldenen Zwanziger wider, und Eliza Ruppel wird als Schlangenfrau mit Schönheit und Ästhetik die Grenzen der körperlichen Statik überwinden. Wer Sehnsucht nach verruchter Eleganz und prickelndem Charleston verspürt, taucht ein in die schillernde Welt der „Great Gatsby Show & Party” im Heidelberger Schloss.

Für den Abend gibt es zwei Ticketoptionen: Entweder mit Nostalgie-Buffet & Show & inklusive aller Getränke (Einlass 18:30 Uhr) zum Preis von 139 € oder die Show inklusive aller Getränke ohne Buffet (Einlass 19:30 Uhr) zum Preis von 69,50 €. Buchbar unter www.heidelberger-schloss-gastronomie.de

