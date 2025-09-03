Heidelberg – Familien-Kanutour Neckar (ab Hirschhorn) für Erwachsene und Eltern mit Kindern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Kanutour ist Sport, Erholung, Faszination und Naturabenteuer zugleich. Mit dem Boot kann man in zauberhafte, faszinierende Landschaften vordringen und unvergessliche Momente in der Natur erleben. Am Sonntag, 14. September von 10.30 bis 18.30 Uhr können Eltern und Kinder unter fachkundiger Anleitung und Bereitstellung der Bootsausrüstung (Kajaks und Kanadier) sicher, erlebnisreich und ökologisch verträglich den Kanu-Sport erleben, wobei weniger der sportliche Ehrgeiz, als vielmehr Gemeinschafts- und Naturerlebnis im Vordergrund stehen.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 10. September unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg