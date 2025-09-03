Heidelberg – Ausbildungsstart: Stadt begrüßt 65 neue Nachwuchskräfte – Große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Verwaltung – Jetzt schon für 2026 bewerben

Heidelberg / Metropolregion Rheion-Neckar(red/ak) – Erzieher und Elektronikerinnen, Fachinformatikerinnen und Forstwirte, Metallbauer und Malerinnen, Verwaltungsfachangestellte und Vermessungstechniker: Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Heidelberg sind groß. Hinzu kommen zahlreiche duale Studiengänge – von Bauingenieurwesen über öffentliche Wirtschaft und soziale Arbeit bis hin zu Wirtschaftsinformatik. Die Stadt hat am Montag, 1. September 2025, 61 neue Auszubildende und Studierende in 27 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zum Ausbildungsstart begrüßt. Außerdem hieß sie vier junge Menschen willkommen, die ihren Freiwilligendienst bei der Stadt leisten. Die Nachwuchskräfte starten zum 1. September oder 1. Oktober ihre Ausbildung oder ihr duales Studium in der Stadtverwaltung.

In einer Einführungswoche erkunden die „Neuen“ das Rathaus, lernen die Verwaltung kennen, entdecken unter anderem die Berufsfeuerwehr, erfahren Wissenswertes rund um die Ausbildung und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Anschließend beginnen sie bestens vorbereitet in ihren Ämtern. Highlight der diesjährigen Einführungswoche ist das Sommerfest, das gemeinsam mit den aktuellen Auszubildenden und Studierenden im Haus der Jugend gefeiert wird. Neben individueller und enger Betreuung durch das Ausbildungsteam erhalten die Auszubildenden und Studierenden eine Patin oder einen Paten aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr an die Hand. Sie werden während der gesamten Ausbildungszeit für Fragen zur Verfügung stehen und Tipps geben.

Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Sie bringen frische Perspektiven mit“

Oberbürgermeister Eckart Würzner begrüßte die neuen Mitarbeitenden: „Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele engagierte junge Menschen bei der Stadt begrüßen dürfen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium im öffentlichen Dienst entschieden haben. Sie bringen frische Perspektiven in unsere Verwaltung und leisten einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben in Heidelberg. Die Stadt braucht kluge Köpfe, die mitgestalten wollen – für eine moderne, bürgernahe und nachhaltige Verwaltung. Wir setzen auf Ihre Ideen, Ihre Energie und Ihre Neugier. Herzlich willkommen im ,One Team Heidelberg‘.“

In diesem Jahr neu ist der Beruf Maskenbildnerin/Maskenbildner am Theater und Orchester und die Fachrichtung Nachhaltiges Bauen beim bewährten dualen Studiengang Bachelor of Engineering – Bauingenieurwesen. Die Bandbreite reicht von klassischer Büro- und Verwaltungstätigkeit über Berufe und Studiengänge im sozialen Bereich, handwerkliche und technische Ausbildungsgänge sowie künstlerisch geprägte Aufgabengebiete im Theater bis hin zu diversen dualen Studiengängen.

Die Auszubildenden und Studierenden beginnen in 27 Berufen und Studiengängen:

– Verwaltungsfachangestellte (6 Personen)

– Beamte im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst (2 Personen)

– Bachelor of Arts, Studiengang Public Management (10 Personen)

– Bachelor of Arts, Studiengang Digitales Verwaltungsmanagement (1 Person)

– Bachelor of Arts, Studiengang öffentliche Wirtschaft (4 Personen)

– Bachelor of Arts, Studiengang Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit (1 Person)

– Bachelor of Arts, Studiengang Soziale Dienste in der Jugend-, Familien- und Sozialhilfe

(1 Person)

– Bachelor of Arts, Studiengang Elementarpädagogik (2 Personen)

– Bachelor of Engineering, Studiengang Bauingenieurswesen, Fachrichtung Öffentliches Bauen (1 Person)

– Bachelor of Engineering, Studiengang Bauingenieurswesen, Fachrichtung Nachhaltiges Bauen (1 Person)

– Bachelor of Science, Studiengang Wirtschaftsinformatik (1 Person)

– Fachkraft für Veranstaltungstechnik (1 Person)

– Maskenbildner (1 Person)

– Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration (1 Person)

– Forstwirt (1 Person)

– Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (2 Personen)

– Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau (2 Personen)

– Gärtner, Fachrichtung Friedhofsgärtnerei (1 Person)

– Tischler (1 Person)

– Kfz-Mechatroniker (1 Person)

– Maler und Lackierer (1 Person)

– Metallbauer (1 Person)

– Vermessungstechniker (1 Person)

– Erzieher in der praxisintegrierten Ausbildung (10 Personen)

– Erzieher in der schulischen Ausbildung (2 Personen)

– Sozialpädagogische Assistenz (3 Personen)

– Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (2 Personen)

Die Freiwilligendienste bei der Stadt Heidelberg verteilen sich wie folgt:

– Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Amt für Umweltschutz, Umweltbildungsprogramm Natürlich Heidelberg

– Bundesfreiwilligendienst in der Kita Adolf-Engelhardt-Straße

– Bundesfreiwilligendienst im Haus der Jugend

– Bundesfreiwilligendienst in der Graf von Galen-Schule

Stadt Heidelberg: Attraktive und ausgezeichnete Arbeitgeberin

Die Stadt Heidelberg mit rund 3.000 Mitarbeitenden ist eine attraktive Arbeitgeberin und bietet ein breites Spektrum zur Ausbildung und zum dualen Studium in ca. 40 Berufen. Neben einer hochwertigen fachlichen Ausbildung wird sehr viel Wert auf ganzheitliche, fachübergreifende Angebote gelegt. Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Karriere durch attraktive Angebote. Sie ermutigt Frauen und Männer, sich in Ausbildungs- und Studiengängen zu bewerben, in denen sie unterrepräsentiert sind. Zu den Angeboten zählen zum Beispiel:

– Familienfreundliche Arbeitgeberin: Die Stadt bietet unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit), flexible und familiengerechte Arbeitsorganisation mit Möglichkeit zu mobiler Arbeit, Ferienprogramme für Mitarbeiterkinder und Sabbaticals.

– Umweltfreundliche Mobilität: Alle Mitarbeitenden der Stadt haben die Möglichkeit, ein Deutschlandticket zu abonnieren, welches von der Stadtverwaltung bezuschusst wird.

– Sport: Vielzahl an Angeboten zu einer „Aktiven Mittagspause“.

Ausbildung oder Studium 2026: Jetzt bewerben – Infos auf Internetseite und Instagram

Auch für 2026 bietet die Stadt Heidelberg wieder viele attraktive Ausbildungsstellen an. Interessierte finden Stellenausschreibungen und Infos rund um Ausbildung und duales Studium auf der digitalen Karriereseite www.heidelberg.de/arbeitgeberin. Auf dem Instagram-Kanal www.instagram.com/ausbildung_heidelberg gibt die Stadt Einblicke in die Ausbildung und das duale Studium bei der Verwaltung. Unter anderem erklären Auszubildende und Studierende aus verschiedenen Bereichen, warum sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Stadt entschieden haben und wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Auf diesem Kanal wird auch von den Einführungstagen zum Ausbildungsstart 2025 berichtet.

Heidelberger Ausbildungs- und Studientage am 15. und 16. Oktober

Am 15. und 16. Oktober 2025 stellt die Stadt Heidelberg ihr Ausbildungsangebot auf den Heidelberger Ausbildungs- und Studientagen im Dezernat 16 vor. Daneben werden sich mehr als 60 weitere Ausbildungsbetriebe präsentieren. Mehr Infos unter www.heidelberger-ausbildungstage.de.

