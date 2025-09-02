  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.09.2025, 11:47 Uhr

Viernheim – Weltcafé präsentierte Vielfalt der Viernheimer Frauenangebote

BBB. Bildrechte: Stadt Viernheim
Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am vergangenen Donnerstag, 28. August, verwandelte sich das große Zelt auf dem Rovigoplatz in einen lebendigen Treffpunkt der Kulturen: Von 10 bis 12 Uhr luden das Internationale Müttercafé des Familienbildungswerkes Viernheim, das Internationale FrauenCafé des städtischen Gleichstellungsbüros und die MiA-Kurse (Migrantinnen einfach stark im Alltag) des Vereins Lernmobil Viernheim e.V. im Rahmen des „Weltcafés“ die Viernheimer Bevölkerung zu Begegnung, Austausch und kulinarischen Genüssen ein.

Trotz des schlechten Wetters folgten viele Menschen der Einladung und erlebten gemeinsam einen fröhlichen Vormittag. Bei Kaffee und Köstlichkeiten aus aller Welt wurde gelacht, erzählt und neue Kontakte geknüpft. Für die Kinder sorgte die Betreuung des Familienbildungswerkes für beste Unterhaltung, sodass auch die Erwachsenen das vielseitige Programm in vollen Zügen genießen konnten. Besonders erfreulich war, dass die drei Institutionen Hand in Hand zusammenarbeiteten und mit dem Weltcafé nicht nur ihre bewährte Kooperation unter Beweis stellten, sondern sich auch denjenigen vorstellen konnten, die ihre Angebote bisher noch nicht kannten.

Angebote im Überblick
Das Internationale Müttercafé des Familienbildungswerkes trifft sich jeden Donnerstag von 9 bis 11:30 Uhr im Bistro des Familienbildungswerkes (Ansprechpartnerin Michaela Mann, www.familienbildungswerk.de/familienzentrum/internationales-muettercafe). Der Verein Lernmobil bietet zahlreiche Angebote für Migrantinnen in Viernheim an, unter anderem die MiA-Kurse, die Frauen im Alltag stärken (Ansprechpartnerin Dilek Ökmener Sülük, www.lernmobil-viernheim.de). Das Internationale FrauenCafé des Gleichstellungsbüros trifft sich im Jubiläumsjahr 2025 einmal monatlich „on tour“ an wechselnden Orten (Ansprechpartnerin Birgit Herbold, www.viernheim.de/gleichstellung/internationales-frauencafe).

Quelle: Stadt Viernheim

﻿

