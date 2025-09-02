SÜW – Betriebsausflug am 12. September: Terminvereinbarungen in bestimmten Bereichen der Kreisverwaltung möglich – WertstoffWirtschaftszentren geöffnet

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Der diesjährige Betriebsausflug der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße findet am Freitag, 12. September, statt. Termine in der Verwaltung sind in reduziertem Umfang möglich.

Davon ausgenommen ist die Ausländerbehörde, die an diesem Tag nicht erreichbar sein wird. Die Bereiche Führerscheinstelle, Kfz-Zulassungsstelle und Ordnungsbehörde (Jagd- und Waffenwesen) sind an diesem Tag eingeschränkt telefonisch erreichbar, jedoch können für diesen Tag keine Vor-Ort-Termine vereinbart werden. Am darauffolgenden Montag, 15. September, sind in allen Bereichen wie üblich Terminvereinbarungen möglich.

Zum Online-Terminbuchungsportal für die Ausländerbehörde, die Zulassungs- und die Führerscheinstelle geht es unter www.suedliche-weinstrasse.de/online-terminvereinbarung

Die Wertstoffwirtschaftszentren (WWZ) Nord bei Edesheim und Süd bei Billigheim-Ingenheim sind zu den üblichen Zeiten besetzt. Das WWZ Nord ist bis 17 Uhr geöffnet (immer montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, außerdem jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr). Das WWZ Süd ist bis 16 Uhr geöffnet (immer montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und jeden zweiten und vierten Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr).

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis dafür, dass am 12. September aufgrund des Betriebsausflugs nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar sein werden und Termine in manchen Bereichen nicht beziehungsweise nur in reduziertem Umfang möglich sind.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW