Speyer – Unfall verursacht, Geschädigter gesucht



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, fuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer mit seinem weißen Hyundai in der Ludwigstraße in Richtung Kleine Pfaffengasse.

Auf Höhe des Königsplatzes touchierte er beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stehenden weißen Lieferwagen der Firma GLS touchiert und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer des Lieferwagens hatte noch vergeblich versucht durch Winken auf sich aufmerksam zu machen. Der 70-Jährige meldete den Unfall schließlich bei der Polizei.

Der Fahrer des weißen Lieferwagens wird gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen