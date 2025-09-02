Speyer – 150 Jahre LUFA



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Jubiläumsfestakt in der Stadthalle Speyer

„Die LUFA Speyer: 150 Jahre im Dienste der Menschen!“, begrüßte Tanja Hermann,

Referatsleiterin für Unternehmensentwicklung und Unternehmenskommunikation im

Bezirksverband Pfalz sowie Moderatorin des Abends, am Montagabend die rund 200 Gäste

aus Politik, Wissenschaft, Landwirtschaft, Kultur und Gesellschaft in der Stadthallte in

Speyer. Der große Jubiläumsfestakt zum 150-jährigen Bestehen der Landwirtschaftlichen

Untersuchungs- und Forschungsanstalt LUFA Speyer war der Anlass.

Die musikalische Eröffnung durch das Duo IC Strings, Mitglieder der Pfalzphilharmonie

Kaiserslautern, setzte mit Bizets „Carmen“ und Brahms „Ungarischem Tanz Nr. 5“ den

festlichen Ton und Bezirkstagsvorsitzender Hans-Ulrich Ihlenfeld begrüßte die Gäste: „Die

Bedeutung der LUFA zeigt sich an den zahlreichen Gästen und den vielen Institutionen, die

heute hier als Partner anwesend sind. Vor 150 Jahren war die Gründung ein Meilenstein und

steht bis heute als ein Garant für qualitativ hochwertige Analysen von Saatgut, Düngemittel,

Futtermittel und Umweltproben. So ist die LUFA in der Fachwelt hochangesehen und

vernetzt. Daher ist auch der Bezirksverband Pfalz sehr stolz seit mehr als 120 Jahren Träger

der LUFA zu sein. Es ist eine nicht mehr wegzudenkende Einrichtung. In ihrer Geschichte

musste sie sich immer wieder großen Veränderungen stellen und hat diese erfolgreich

durchgestanden. So wird die LUFA sicherlich auch in der Zukunft für Verantwortung für den

nachhaltigen Schutz des Menschen sowie seiner Umwelt und Ressourcen stehen.“

1875 als „Agrikultur-chemische Versuchsstation des Kreis-Comités des Landwirtschaftlichen

Vereins der Pfalz in Speyer“ gegründet, entwickelte sich die LUFA Speyer im Laufe der

Jahrzehnte zu einer modernen Institution mit einem breiten Aufgabenportfolio. Heute ist sie

ein Kompetenzzentrum für Analytik und Forschung in den Bereichen Landwirtschaft,

Lebensmittel, Umwelt- und Verbraucherschutz, das weit über die Pfalz hinauswirkt.

„150 Jahre LUFA Speyer – das ist nicht nur ein beeindruckendes Jubiläum, sondern auch ein

starkes Zeichen für die Zukunft unserer Landwirtschaft und unseres Weinbaus in Rheinland-

Pfalz. Diese Branchen prägen nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Kultur und

unsere Landschaft. Sie stehen für krisenfeste Familienbetriebe, für regionale Produktion, für

hochwertige Lebensmittel und für naturverbundene Arbeitsplätze. Die Landesregierung wird

diesen Weg weiter unterstützen: Wir setzen auf Vielfalt, auf Innovation und auf digitale

Anwendungen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft zu stärken. Unser Ziel

ist klar: Wir wollen den ländlichen Raum und seine Attraktivität weiter ausbauen und damit

auch den Wohlstand in Rheinland-Pfalz sichern“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer

in seinem Grußwort.

Besondere Aufmerksamkeit galt dem Führungsduo der LUFA, Dr. Diana Bunzel,

Wissenschaftlich-technische Direktorin, und Jan Jungkind, Kaufmännischer Direktor, sowie

den etwa 100 Mitarbeitenden, die mit großem Engagement und fachlicher Expertise im

Bereich Agrar- und Umweltanalytik, wie Böden, Saatgut, Düngemittel, Futtermittel, Wasser,

Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse eine ökonomische, umweltverträgliche und qualitativ

hochwertige Produktion von Lebensmittel, Futtermittel und nachwachsenden Rohstoffen

sichern.

In einem Grußwort gratulierten auch Oberbürgermeisterin von Speyer Stefanie Seiler und

Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e.V. Johannes

Zehfuß.

Rieslingschorle als Experiment, musikalische Beiträge von Vittorio Montis „Czardas“ zu

Queens „Bohemian Rhapsody“ sowie ein Aufritt von Dr. Stephan Becker mit „Liebig to go“,

sorgten für eine lebendige Mischung aus Wissenschaft, Musik und Humor. Das Jubiläum

klang mit einer symbolischen „pfälzischen Kettenreaktion“ und einem gemeinsamen

Anstoßen auf die nächsten 150 Jahre LUFA aus.

Quelle: Bezirksverband Pfalz