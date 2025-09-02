Speyer – 150 Jahre LUFA

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Jubiläumsfestakt in der Stadthalle Speyer
„Die LUFA Speyer: 150 Jahre im Dienste der Menschen!“, begrüßte Tanja Hermann,
Referatsleiterin für Unternehmensentwicklung und Unternehmenskommunikation im
Bezirksverband Pfalz sowie Moderatorin des Abends, am Montagabend die rund 200 Gäste
aus Politik, Wissenschaft, Landwirtschaft, Kultur und Gesellschaft in der Stadthallte in
Speyer. Der große Jubiläumsfestakt zum 150-jährigen Bestehen der Landwirtschaftlichen
Untersuchungs- und Forschungsanstalt LUFA Speyer war der Anlass.
Die musikalische Eröffnung durch das Duo IC Strings, Mitglieder der Pfalzphilharmonie
Kaiserslautern, setzte mit Bizets „Carmen“ und Brahms „Ungarischem Tanz Nr. 5“ den
festlichen Ton und Bezirkstagsvorsitzender Hans-Ulrich Ihlenfeld begrüßte die Gäste: „Die
Bedeutung der LUFA zeigt sich an den zahlreichen Gästen und den vielen Institutionen, die
heute hier als Partner anwesend sind. Vor 150 Jahren war die Gründung ein Meilenstein und
steht bis heute als ein Garant für qualitativ hochwertige Analysen von Saatgut, Düngemittel,
Futtermittel und Umweltproben. So ist die LUFA in der Fachwelt hochangesehen und
vernetzt. Daher ist auch der Bezirksverband Pfalz sehr stolz seit mehr als 120 Jahren Träger
der LUFA zu sein. Es ist eine nicht mehr wegzudenkende Einrichtung. In ihrer Geschichte
musste sie sich immer wieder großen Veränderungen stellen und hat diese erfolgreich
durchgestanden. So wird die LUFA sicherlich auch in der Zukunft für Verantwortung für den
nachhaltigen Schutz des Menschen sowie seiner Umwelt und Ressourcen stehen.“
1875 als „Agrikultur-chemische Versuchsstation des Kreis-Comités des Landwirtschaftlichen
Vereins der Pfalz in Speyer“ gegründet, entwickelte sich die LUFA Speyer im Laufe der
Jahrzehnte zu einer modernen Institution mit einem breiten Aufgabenportfolio. Heute ist sie
ein Kompetenzzentrum für Analytik und Forschung in den Bereichen Landwirtschaft,
Lebensmittel, Umwelt- und Verbraucherschutz, das weit über die Pfalz hinauswirkt.
„150 Jahre LUFA Speyer – das ist nicht nur ein beeindruckendes Jubiläum, sondern auch ein
starkes Zeichen für die Zukunft unserer Landwirtschaft und unseres Weinbaus in Rheinland-
Pfalz. Diese Branchen prägen nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Kultur und
unsere Landschaft. Sie stehen für krisenfeste Familienbetriebe, für regionale Produktion, für
hochwertige Lebensmittel und für naturverbundene Arbeitsplätze. Die Landesregierung wird
diesen Weg weiter unterstützen: Wir setzen auf Vielfalt, auf Innovation und auf digitale
Anwendungen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft zu stärken. Unser Ziel
ist klar: Wir wollen den ländlichen Raum und seine Attraktivität weiter ausbauen und damit
auch den Wohlstand in Rheinland-Pfalz sichern“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer
in seinem Grußwort.
Besondere Aufmerksamkeit galt dem Führungsduo der LUFA, Dr. Diana Bunzel,
Wissenschaftlich-technische Direktorin, und Jan Jungkind, Kaufmännischer Direktor, sowie
den etwa 100 Mitarbeitenden, die mit großem Engagement und fachlicher Expertise im
Bereich Agrar- und Umweltanalytik, wie Böden, Saatgut, Düngemittel, Futtermittel, Wasser,
Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse eine ökonomische, umweltverträgliche und qualitativ
hochwertige Produktion von Lebensmittel, Futtermittel und nachwachsenden Rohstoffen
sichern.
In einem Grußwort gratulierten auch Oberbürgermeisterin von Speyer Stefanie Seiler und
Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e.V. Johannes
Zehfuß.
Rieslingschorle als Experiment, musikalische Beiträge von Vittorio Montis „Czardas“ zu
Queens „Bohemian Rhapsody“ sowie ein Aufritt von Dr. Stephan Becker mit „Liebig to go“,
sorgten für eine lebendige Mischung aus Wissenschaft, Musik und Humor. Das Jubiläum
klang mit einer symbolischen „pfälzischen Kettenreaktion“ und einem gemeinsamen
Anstoßen auf die nächsten 150 Jahre LUFA aus.
Quelle: Bezirksverband Pfalz