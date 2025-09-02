Schifferstadt – Wanderausstellung: Das geht! Nachhaltig konsumieren und leben



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Bis 26. September im Foyer des Rathauses zu sehen.

Woran erkennt man ein nachhaltigeres T-Shirt? Warum sollte man Smartphones möglichst

lange nutzen? Wie kann man nachhaltiger konsumieren und trotzdem Geld sparen?

Antworten auf diese Fragen liefert die Wanderausstellung der Verbraucherzentrale

Rheinland-Pfalz, die bis zum 26. September im Foyer des Rathauses zu den üblichen

Öffnungszeiten. Außerdem wird sie zum Obst- und Gemüsetag im Alten Rathaus

(Erdgeschoss) zu sehen sein.

Die Ausstellung thematisiert in zwei Modulen die Konsumbereiche Kleidung und

Elektrogeräte und informiert über Hintergründe wie CO²-Ausstoß, Umweltzerstörung und

soziale Probleme entlang der Lieferketten. Sie liefert aber auch alltagstaugliche Tipps für

einen nachhaltigeres, also umweltfreundlicheres und sozialverträglicheres Konsumverhalten

zum Beispiel durch Informationen zu Siegeln, Second Hand Kauf oder Reparatur und der

richtigen Entsorgung.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt