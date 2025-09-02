Schifferstadt – Wanderausstellung: Das geht! Nachhaltig konsumieren und leben

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Bis 26. September im Foyer des Rathauses zu sehen.
Woran erkennt man ein nachhaltigeres T-Shirt? Warum sollte man Smartphones möglichst
lange nutzen? Wie kann man nachhaltiger konsumieren und trotzdem Geld sparen?
Antworten auf diese Fragen liefert die Wanderausstellung der Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz, die bis zum 26. September im Foyer des Rathauses zu den üblichen
Öffnungszeiten. Außerdem wird sie zum Obst- und Gemüsetag im Alten Rathaus
(Erdgeschoss) zu sehen sein.
Die Ausstellung thematisiert in zwei Modulen die Konsumbereiche Kleidung und
Elektrogeräte und informiert über Hintergründe wie CO²-Ausstoß, Umweltzerstörung und
soziale Probleme entlang der Lieferketten. Sie liefert aber auch alltagstaugliche Tipps für
einen nachhaltigeres, also umweltfreundlicheres und sozialverträglicheres Konsumverhalten
zum Beispiel durch Informationen zu Siegeln, Second Hand Kauf oder Reparatur und der
richtigen Entsorgung.
Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt