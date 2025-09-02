Schifferstadt – Tag des offenen Denkmals

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Führung Kirche St. Jakobus und Altes Rathaus

Am Sonntag, 14. September öffnet die Stadt Schifferstadt in Zusammenarbeit mit den

Stadtführern und der katholischen Kirche zwei Denkmäler zum Tag des offenen Denkmals:

das Alte Rathaus und die Kirche St. Jakobus.

Beide Sehenswürdigkeiten können kostenlos

und ohne Voranmeldung zu den genannten Zeiten besucht werden.

Stadtführer Hans Benedom bietet um 14 Uhr einen Rundgang um und im Alten Rathaus mit

vielen interessanten Erklärungen an. Das Alte Rathaus in Schifferstadt zählt zu den schönsten

und interessantesten Fachwerk-Rathäusern der Pfalz und ist mit seiner halboffenen,

steinernen Erdgeschosshalle und dem gezierten Fachwerk in den Obergeschossen ein

hervorragendes Beispiel für ein repräsentatives Rathaus aus dem 16. Jahrhundert.

Über die katholische Pfarrkirche St. Jakobus, Kirchenstraße 14, informiert Pfarrsekretär

Georg Eckrich um 15 Uhr. Von allen Kirchen Schifferstadts gibt es von St. Jakobus die

ältesten historischen Unterlagen. Im Jahr 1101 bestätigte Kaiser Heinrich IV. der Domkirche

in Speyer den Besitz einer Kirche in Schifferstadt. Erbaut wurde die Kirche in ihrer heutigen

Gestalt 1860. Der Turm (Unterschoss) ist das älteste Baudenkmal in Schifferstadt und

stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt