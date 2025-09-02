Schifferstadt – Parkinsonkrankheit – Aktuelles zu Morbus Parkinson, Arztvortrag und Fragestunde

Rhein-Pfalz-Kreis/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Dr. Antje Bürger, am Donnerstag, 11.09.2025, 15.00 Uhr

Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstr. 16, Schifferstadt

Die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt lädt in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt, Parkinson Betroffene, Angehörige und Interessierte zu einem informativen Arztvortrag rund um das Thema „Morbus Parkinson“, ein.

Frau Dr. Antje Bürger, niedergelassene Neurologin mit Praxis in Speyer, informiert über medizinische Entwicklungen und aktuelle Erkenntnisse in Bezug auf das Krankheitsbild. Außerdem erhalten die Zuhörer ein Update zum Stand der Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten.

In der anschließenden Fragestunde können praxisnahe Tipps zum Umgang mit der Erkrankung im Alltag besprochen werden.

Die Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe finden einmal im Monat statt. Eine Anmeldung oder Kostenbeteiligung sind nicht erforderlich. Alle InteressentInnen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Das Ziel der Gruppentreffen besteht darin, sich gegenseitig, durch den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen zu ermutigen.

Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon: 0160-99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-4587565, erreichbar.

Pflegestützpunkt Schifferstadt

Claudia Schoeneberger

Kirchenstraße 16, 67105 Schifferstadt

claudia.schoeneberger@pflegestuetzpunkte-rlp.de

Tel.: 06235/45 87 565