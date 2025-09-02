Schifferstadt – 12.09.2025: Infostand zum Tag der Zivilcourage

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum bundesweiten Tag der Zivilcourage wird es am Freitag, 12. September

von 9 bis 12:30 Uhr einen Infostand auf dem Schifferstadter Wochenmarkt geben.

Vielleicht kennen auch Sie diese oder eine ähnliche Situation: Sie würden gerne eingreifen,

aber es fehlt der Mut, die richtigen Worte oder die Ideen, was zu tun ist, um Menschen

beizustehen, die eigentlich unsere Unterstützung brauchen.

Kommen Sie mit den Sicherheitsberaterinnen und -beratern für Senioren, der Polizeiinspektion Schifferstadt und

Zivilcouragetrainerin Andrea Barie ins Gespräch. Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie

haben, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen.

Weitere Informationen: www.bundesnetzwerk-zivilcourage.de

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt