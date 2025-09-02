Pleutersbach – Aufmerksamer Radfahrer rettet Bienenvölker

Pleutersbach/Rhein-Neckar-Kreis: – Zeugenaufruf – (ots) In der Nacht von Sonntag auf Montag entfernte eine bislang unbekannte Person die Abdeckungen von insgesamt sieben Bienenstöcken an der Ermsheimer Straße zwischen Pleutersheim und Ersheim. Mutmaßlich wurde diese in den angrenzenden Neckar entsorgt. Um kurz vor 10 Uhr bemerkte ein aufmerksamer und offenbar bienenkundiger Radfahrer die Situation. Es gelang ihm, den Eigentümer der Bienen zu verständigen, sodass jener die Völker vor dem Regen schützen konnte. Durch das rechtzeige Eingreifen konnten die fleißigen und nützlichen Honigsammlerinnen vor dem für sie tödlich wirkenden Niederschlag gerettet werden. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.