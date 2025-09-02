Neustadt – Berücksichtigung religiöser Traditionen: SPD und Grüne im Stadtrat sprechen sich für Möglichkeit der Tuchbestattung aus



Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – „Der Wunsch nach einer Bestattung in der Heimatstadt ist verständlich”, findet Stadtratsmitglied Claus Schick (SPD). Dies gelte für Mitglieder aller Religionsgemeinschaften, auch für Menschen muslimischen Glaubens. In Neustadt gilt allerdings noch die Sargpflicht bei Bestattungen, während der islamische Ritus die Tuchbestattung vorsieht. Daher haben nun die Fraktionen von SPD und Grünen einen Antrag in den Neustadter Stadtrat eingebracht, zu prüfen, unter welchen Bedingungen auch in Neustadt Tuchbestattungen ermöglicht werden können.

Schick, der als Landtagsabgeordneter auch religionspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion ist, hatte nach Gesprächen mit der muslimischen Gemeinschaft in Neustadt das Thema aufgegriffen. „Wer sich nach islamischen Regeln beerdigen lassen möchte, muss nach seinem Tod in ein islamisches Land ausgeflogen werden oder in einer der Nachbarstädte versuchen, eine Grabstelle zu bekommen. Das ist nicht angemessen”, begründet Schick seine Initiative.

Als Beispiele für Gemeinden, in denen die Tuchbestattung bereits in der Friedhofsordnung verankert sei, nennt Rainer Grun-Marquardt, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat, Worms, Landau und Germersheim. Es müsse geprüft werden, wie Neustadt die religiösen, hygienischen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen könne, auch Tuchbestattungen zu ermöglichen, ergänzt SPD-Fraktionsvorsitzender Pascal Bender.

Bei einer Tuchbestattung wird der Leichnam nicht in einen Sarg gelegt, sondern in Tücher gewickelt und direkt in der Erde bestattet. In der muslimischen Tradition soll dies die Gleichheit der Menschen im Tod widerspiegeln. Das Land Rheinland-Pfalz arbeitet derzeit an einer Anpassung des Bestattungsgesetzes, mit der Tuchbestattungen künftig generell zugelassen werden sollen, wenn der Landtag dem zustimmt.

Quelle: Dr. Andreas Böhringer, Mitglied des Stadtrats der Stadt Neustadt an der Weinstraße und Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Fraktion im Stadtrat Neustadt