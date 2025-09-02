Meckenheim – Verkehrsunfallflucht im Meckenheimer Kreuzpfad



Meckenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Einen Schaden verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich, am 01.09.2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 17:40 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße “Kreuzpfad” in Meckenheim.

Am ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug der Geschädigten wurden im Rahmen der Unfallaufnahme frische Unfallschäden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite dokumentiert. Der Schaden wird auf ca. 750EUR geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes könnte der Unfallverursacher den Kreuzpfad in Richtung Kirchgasse befahren und das geparkte Fahrzeug womöglich bei Gegenverkehr in der schmalen Gasse gestreift haben.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße