Mannheim/Karlsruhe/Bruchsal: Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe laden zur “Nacht der Bewerber” am 26. September 2025



Mannheim/Karlsruhe/Bruchsal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 26. September 2025, bieten die Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe sowie die Bereitschaftspolizei Bruchsal Interessierten bei der “Nacht der Bewerber” von 17 – 21 Uhr die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen der Polizei zu schauen.

Bei der Nachwuchswerbeaktion öffnet die Polizei ihre Türen, um den Besuchern einen Einblick in die Vielfalt der Polizeiarbeit zu ermöglichen und sich umfassend über den Polizeiberuf zu informieren.

Die “Nacht der Bewerber” bietet ein abwechslungsreiches Programm, bei dem Besucherinnen und Besucher die Vielseitigkeit der Polizeiarbeit hautnah erleben können:

– Vorführungen von Hunde- und Reiterstaffel

– Landung des Polizeihubschraubers auf dem Sportplatz mit

Verlosung eines Mitfluges

– Mitmachstationen der Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei

– Vorführung Wasserwerfer und Sonderwagen

– Einsatztraining mit Vorführungen

– Kriminalpolizei mit virtuellen Ermittlungen sowie

Spurensicherung mit Tatortzelt und Tatortwagen

– Verkehrspolizei – Nimm deinen ersten Unfall auf

– Die Arbeit der Wasserschutzpolizei

– Einblicke in die Arbeit der Ermittlungsgruppe “Poser”

– Führungs- und Lagezentrum – Vom Notruf bis zur Festnahme nach

einem Tankstellenüberfall

– Fitnessparcours – Bis du #copfit?

– Erlebe live das Praxistraining der Polizeiazubis und -studenten

Über den gesamten Abend hinweg gibt es zudem die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern, Auszubildenden, Studenten und Polizeibeamten aus den verschiedensten Dienstzweigen ins Gespräch zu kommen und so mehr über den Polizeiberuf zu erfahren.

Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim