Mannheim – Karaoke- ein Kult geht um die Welt:



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob in Bars, Clubs, auf Privatpartys oder in Filmen – Karaoke ist längst

mehr als nur ein Spaß: Es ist ein globales Kultphänomen, das Menschen verbindet und jede Veranstaltung zum Erlebnis macht.

Gemeinsam mit dem Queeren Zentrum Mannheim (QZM) veranstaltet die

Abendakademie das ultimative Karaoke-Event. Mit dabei: DJ Purple Suggar. Der große Saal

verwandelt sich am 19. September in eine offene Partyzone für alle, die Spaß am Singen ha-

ben. Ob Solo, im Duett oder gleich in der ganzen Gruppe; gesungen wird alles, was der Mu-

sikgeschmack hergibt: Disney-Songs, Hardrock, deutsche Schlager, türkische Balladen und

vieles mehr. Der beliebteste Karaoke-Hit ist übrigens Bohemian Rhapsody von Queen, dicht

gefolgt von Songs von Abba, Elton John, den Beatles und Frank Sinatra.

Für die perfekte Stimmung sorgt DJane Purple Suggar, die den Abend moderiert. Sie ist in

Mannheim geboren und aufgewachsen und Teil der queeren Community. Seit 2019 ist sie in

der deutschen Ballroom-Szene aktiv. Purple Suggar ist weltweit unterwegs. Die Ball Culture

kommt aus der US-amerikanischen LGBTQ-Szene und nahm in New York City ihren Ursprung.

Damit das Event ein voller Erfolg wird, gibt es ein paar easy Tipps & Tricks: Bekannte Songs

sorgen für gute Stimmung und Mitsing-Momente, die eigene Stimme sollte bei der Songaus-

wahl im Vordergrund stehen – und wer den Text vorher übt, kann die Bühne entspannt ge-

nießen. Mitsingen und mitfeiern dürfen alle und der Spaß steht im Vordergrund – da ist ganz

egal, ob die Tonlage immer stimmt.

Auf einen Blick:

Karaoke Party

Freitag, 19.09.2025

Ab 19 Uhr, Großer Saal

Eintritt frei

Quelle: Mannheimer Abendakademie