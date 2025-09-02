Mannheim – Inklusion und Teilhabe ermöglichen: Rollstuhltransportrad steht künftig im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof zur Verfügung

Mannheim / Metropolregionj Rhein-Neckar(red/ak) – Der Verein „LaMa – Dein Lastenvelo Mannheim e. V.” bietet im Stadtgebiet an mittlerweile fast 20 Standorten kostenlose Leih-Lastenräder an. Die Erweiterung der „LaMa”-Flotte erfolgte durch die Anschaffung weiterer Lastenräder mit Hilfe des Beteiligungshaushalt des Jahres 2022 der Stadt Mannheim. Daneben organisiert der Verein seit mehr als einem Jahr Ausflugsfahrten für Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpflegeheimen und Wohnhäusern für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Mit zwei Spezialrädern, der elektrischen Rikscha „ERika” und dem Rollstuhltransportrad „Billie”, fahren ehrenamtliche und speziell geschulte Pilotinnen und Piloten zu den Einrichtungen und holen die Personen für Ausflugsfahrten in den Herzogenriedpark, in den Käfertaler Wald oder um den Vogelstangsee ab.

Um das Angebot auszuweiten benötigt der Verein „LaMa” einen zentralen, barrierefreien und frei zugänglichen Stellplatz für das Rollstuhltransportrad. Hierfür stellen die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH kostenfrei Platz im überwachten Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof zur Verfügung.

Der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer begrüßt das Engagement: „Die Angebote von ‚LaMa’ fördern den Zusammenhalt in den Stadtteilen und tragen dazu bei, dass auch ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen ihre Wege umweltbewusst zurücklegen können.”

MPB-Geschäftsführer Marcus Springer sagt: „Gerne unterstützen wir als Parkhausbetriebe die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Gute Mobilitätsangebote an zentraler Stelle spielen dabei eine wichtige Rolle.”

Anika Nöske, Projektkoordinatorin bei LaMa e. V., ergänzt: „Mit einem Pool aus mittlerweile rund 20 Pilotinnen und Piloten konnten in diesem Jahr bereits 84 Personen an Ausflügen innerhalb ausgewählter Radaktionswochen teilnehmen. Durch den neuen Stellplatz kann das Angebot individuell und flexibel mit den jeweiligen Einrichtungen angepasst werden.”

Auch Ursula Frenz, die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, freut sich über das Arrangement: „Der Standort des Fahrradparkhauses an der Heinrich-von-Stephan-Straße am Bahnhof eignet sich besonders gut als zentraler Ausgangsort für Touren. Das Projekt von LaMa e. V. ist ein tolles niedrigschwelliges Projekt, das Menschen mit Behinderung eine Mobilitäts- und Ausflugsmöglichkeit bietet.”

Quelle: Stadt Mannheim