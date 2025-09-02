Mannheim: Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss baut Unfall



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter Drogeneinfluss stehend verursachte am Montagnachmittag ein 33-jähriger Fahrradfahrer im Stadtteil Neckarstadt einen Verkehrsunfall.

Der 33-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Waldhofstraße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Herzogenriedstraße musste eine 21-jährige Frau aufgrund einer Fahrzeugpanne mit ihrem Mercedes am Fahrbahnrad und halbseitig auf dem Radweg anhalten. Ihr 26-jähriger Beifahrer war bereits ausgestiegen und begutachtete das Fahrzeug. Der 33-Jährige nahm weder die Person auf dem Radweg noch das Pannenfahrzeug wahr und fuhr unbeeindruckt weiter. Der 26-jährige Beifahrer musste sich mit einem beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, um nicht von dem Radler umgefahren zu werden. Da der 33-Jährige weiter nicht reagierte, streifte er den Mercedes und beschädigte dadurch den Außenspiegel an der Beifahrerseite.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Es entstand geringfügiger Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum beim 33-jährigen Radfahrer. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis-Produkte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim