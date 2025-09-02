Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, lädt am

Dienstag, 9. September 2025, von 17 bis 19 Uhr zum Workshop "3D-

Druck mit dem FDM-3D-Drucker" ein.

Teilnehmer*innen lernen unter der Leitung von Daniel Pubanz den Umgang mit verschiedenen

Druckmaterialien sowie die Bedienung des Druckers während des

Druckvorgangs. Nach Abschluss des Workshops ist es möglich,

eigene Projekte unabhängig von der Beaufsichtigung durch

Mitarbeiter*innen zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

umzusetzen.

Der zur Verfügung stehende 3D-Drucker Ultimaker S5

ermöglicht es, mit zwei Materialsorten (Filamenten) gleichzeitig zu

drucken. Damit sind größere und ausgefallenere Objekte möglich. Der

Workshop richtet sich an Teilnehmer*innen ab 16 Jahren mit

Grundkenntnissen im Umgang mit Internet und PC. Die Kursgebühr

beträgt 5 Euro pro Person.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0621 504-2608 oder auf der Website

www.ideenw3rk.de anmelden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen