Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, lädt am
Dienstag, 9. September 2025, von 17 bis 19 Uhr zum Workshop "3D-
Druck mit dem FDM-3D-Drucker" ein.
Teilnehmer*innen lernen unter der Leitung von Daniel Pubanz den Umgang mit verschiedenen
Druckmaterialien sowie die Bedienung des Druckers während des
Druckvorgangs. Nach Abschluss des Workshops ist es möglich,
eigene Projekte unabhängig von der Beaufsichtigung durch
Mitarbeiter*innen zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek
umzusetzen.
Der zur Verfügung stehende 3D-Drucker Ultimaker S5
ermöglicht es, mit zwei Materialsorten (Filamenten) gleichzeitig zu
drucken. Damit sind größere und ausgefallenere Objekte möglich. Der
Workshop richtet sich an Teilnehmer*innen ab 16 Jahren mit
Grundkenntnissen im Umgang mit Internet und PC. Die Kursgebühr
beträgt 5 Euro pro Person.
Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0621 504-2608 oder auf der Website
www.ideenw3rk.de anmelden.
