Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht in Ruchheim – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Sonntag auf Montag (31.08.2025 – 01.09.2025) kam es in der Oggersheimer Straße in Richtung Ruchheim zwischen Pfarrer-Friedrich-Straße und der Straße Zum Gutshof zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Die Fahrerin bemerkte den Schaden in Höhe von 2.000 EUR erst am Montagmorgen. Daher sucht die Polizei Zeugen, die zwischen Sonntag 17:30 Uhr und Montag 7:00 Uhr den Unfallhergang beobachtet haben.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz