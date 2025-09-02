Ludwigshafen – Termin zur Auslösung eines Fahrzeugs ersetzt nicht den Termin zur Fahrzeugzulassung – Die Zulassung erfordert einen separaten Termin

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ein vereinbarter

Termin zur Auslösung eines sichergestellten Fahrzeuges ohne Zulassung nicht gleichbedeutend mit einem Termin bei der

Zulassungsstelle ist.

Das bedeutet, wer sein Fahrzeug nach einer Sicherstellung abholt, benötigt dafür einen Termin beim

Team Abschleppmaßnahmen. Soll das Fahrzeug anschließend wieder zugelassen werden, ist dafür ein separater Termin bei

der Kfz-Zulassungsstelle erforderlich.

Beide Termine können bequem über die städtische Internetseite

www.ludwigshafen.de vereinbart werden. Bei der Rubrik

"Bürgerservices" lassen sich unter "Online-Terminvereinbarung"

die entsprechenden Kategorien "Team Abschleppmaßnahmen"

und "Kfz-Zulassungsstelle" auswählen.

Termine können auch telefonisch unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115

vereinbart werden.

Quelle. Stadt Ludwigshafen