Ludwigshafen – Sauvignon Blanc im Fokus – Weinseminar an der VHS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Seminar für Weinliebhaber*innen findet am Samstag, 13. September 2025, um 14.30 Uhr unter dem Titel “Sauvignon Blanc around the world” statt. Wie der Name schon sagt geht es um die Rebsorte Sauvignon Blanc. Kursleiterin Dr. Daniela Goebel, Assistance Sommelière (WSET3), nimmt die Teilnehmenden mit auf eine Weltreise durch acht Wein-anbaugebiete, in denen die Rebsorte angebaut wird. Die Teilnehmenden lernen im Seminar Weinverkostung und -bewertung kennen, erfahren Wissenswertes rund um Wein im Allgemeinen und über die Rebsorte Sauvignon Blanc im Speziellen. Die Gebühr beträgt 75 Euro inklusive der Kosten für acht hochwertige Weine, die verkostet werden. Die Veranstaltung dauert drei Stunden und findet im Vortragssaal statt. Anmelden kann man sich an der VHS online auf www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621 504-2238.
Quelle: Stadt Ludwigshafen