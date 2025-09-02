Ludwigshafen – OB-Wahl: Briefwahlbüro öffnet bereits am 3. September

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 14.000 Briefwahlanträge sind schon eingegangen

Das Briefwahlbüro für die OB-Wahl am 21. September 2025 ist bereits einige Tage früher als bisher geplant geöffnet und zwar ab Mittwoch, 3. September 2025. Es befindet sich erneut im Pfalzbau, Eingang Kaiser-Wilhelm-Straße 39a. Dort können Wahlberechtigte ihre Briefwahlanträge für die OB-Wahl am 21. September persönlich stellen und abholen. Es ist möglich, direkt vor Ort zu wählen. Hierzu ist grundsätzlich die Vorlage der Wahlbenachrichtigung und eines gültigen Ausweis- oder Passdokuments erforderlich. Die Öffnungszeiten des Briefwahlbüros im Pfalzbau sind wie folgt: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags, dienstags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr. Am Donnerstag,

11. September öffnet das Briefwahlbüro erst ab 13 Uhr. Freitags vor der Wahl, am 19. September 2025, ist das Briefwahlbüro bis 18 Uhr geöffnet. Später eingehende Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. Wähler*innen, die nachweislich plötzlich erkrankt sind, können einen Antrag auf Briefwahl auch noch am Wahlsonntag, 21. September 2025, bis 15 Uhr im Briefwahlbüro im Pfalzbau, Eingang Kaiser-Wilhelm-Straße 39a, stellen.

Bisher haben rund 14.000 Wahlberechtigte einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Sie erhalten ihre Unterlagen per Post im Lauf der kommenden Woche.

Bis 16. September, 12 Uhr, können Briefwahlanträge über die Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de, online gestellt werden. Briefwahlanträge sind außerdem per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de möglich. Wichtig bei Anträgen, die nicht über die Online-Anwendung gestellt werden: Angegeben werden muss in jedem Fall Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie die vollständige Meldeadresse.

Das Projektteam Wahlen rät Wahlberechtigten in jedem Fall, ihre Briefwahlunterlagen rechtzeitig zur Post zu geben. Die Wahlbriefe müssen spätestens mit Schließung der Wahllokale am Wahlsonntag, 21. September 2025, um 18 Uhr im Briefwahlbüro im Pfalzbau, Eingang Kaiser-Wilhelm-Straße 39a, vorliegen oder im Behördenbriefkasten der Stadtverwaltung, Bismarckstraße 25, eingeworfen werden. Am Wahlsonntag ist das Briefwahlbüro durchgehend von 8 bis 18 Uhr offen.