Ludwigshafen – Geänderte Grundsteuerbescheide werden verschickt



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Ludwigshafen verschickt ab Montag, 1. September 2025, geänderte Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025. Dabei handelt es sich um rund 55.000 Bescheide, die in den kommenden Tagen grundsteuerpflichtigen Bürger*innen und Unternehmen zugehen.

Zum Hintergrund: Die Grundsteuerberechnung basiert auf den Festsetzungen des Finanzamts, wobei die Stadt den Hebesatz festlegt. Zunächst betrugen die Hebesätze zu Beginn des Jahres für die Grundsteuer B 817 Prozent und für die Grundsteuer A 600 Prozent (Stadtratsbeschluss vom 9. Dezember 2024). Nach Einführung des Grundsteuerhebesatzgesetzes Rheinland-Pfalz (GrStHsGRP) beschloss der Stadtrat in der Sitzung am 16. Juni 2025 die Einführung differenzierter Hebesätze für die Grundsteuer B.

Die Hebesätze der Grundsteuer B betragen nun neu für unbebaute Grundstücke und sogenannte Nichtwohngrundstücke 1.293 Prozent und für Wohngrundstücke 647 Prozent. Diese Änderungen wurden nun in den Grundsteuerbescheiden mit Datum 1. September 2025 berücksichtigt.

Der Bereich Finanzen erwartet im Zuge der Versendung der Grundsteuerbescheide eine große Zahl an Rückfragen, die der Verwaltung per E-Mail oder telefonisch zugehen werden. Die dadurch erhöhte Arbeitsbelastung kann dazu führen, dass die Erreichbarkeit der Steuerverwaltung nur eingeschränkt gegeben ist. Hierfür bittet die Verwaltung um Verständnis.

