Ludwigshafen – Bundesumweltminister Carsten Schneider besucht BASF und besichtigt die neue Fermentationsanlage und das Creation Center

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf seiner Sommerreise 2025 hat Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, heute den BASF-Verbundstandort in Ludwigshafen besucht. Im Gespräch mit Dr. Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender der BASF SE, informierte sich der Minister darüber, wie das Unternehmen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zusammenbringt. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Energieversorgung, Rohstoffwandel und innovative Produkte.

„Die Grüne Transformation und Klimaschutz sind für die Chemie Herausforderung und Chance zugleich. Um die Chancen zu nutzen, müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen und die Wirtschaftlichkeit gegeben sein. Bei BASF arbeiten wir daran, die Transformation unserer Kunden hin zu weniger CO2-Emissionen und mehr Kreislaufwirtschaft möglich zu machen. Unser bisheriger Erfolg lässt mich zuversichtlich nach vorne blicken“, sagt Dr. Markus Kamieth.

Bundesminister Schneider besichtigte in diesem Zusammenhang die neue Fermentationsanlage am Standort Ludwigshafen. In dem sogenannten BioHub werden Mikroorganismen genutzt, um überwiegend nachwachsende Rohstoffe wie Glukose in Wirkstoffe für Produkte umzuwandeln. Der Bau der Anlage ist die Antwort auf die wachsende Nachfrage nach biologischen und biotechnologie-basierten Pflanzenschutzprodukten.

Zum Abschluss seiner Werkstour besuchte der Minister das Creation Center. Dort können Kunden aus allen Branchen Hand in Hand mit BASF-Experten aus dem Unternehmensbereich Performance Materials zusammenarbeiten, um von deren Materialexpertise zu profitieren. Die Produktteams arbeiten an vielfältigen Kreislauflösungen, entlang des gesamten Lebenszyklus‘ von Kunststoffen, um sie nachhaltiger zu machen: von der ressourcenschonenderen Herstellung über verbesserte Anwendung bis hin zu der Frage, wie Kunststoffe eine zweite Nutzungsphase bekommen können.

Foto:Im Gespräch auf dem Dach des BASF Creation Center (von links): Esra Limbacher, Bundestagsabgeordneter, Bundesumweltminister Carsten Schneider, Isabel Mackensen-Geis, Bundestagsabgeordnete, Dr. Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender der BASF SE, und Dr. Martin Jung, Bereichsleiter Performance Materials BASF SE.

Foto: BASF

Quelle BASF