Landau – Mit Quarterpipe, Wallie Ledge und mehr: Skaterinnen und Skater begeistert von neuer Skateanlage auf Spiel- und Sportcampus am Ebenberg in Landau – Eröffnungs-Skatejam mit Workshops findet am Samstag, 6. September, statt



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mehr Platz, neue Obstacles, bessere Lines: Seit kurzem steht Skaterinnen und

Skatern auf dem Spiel- und Sportcampus am Ebenberg in Landau eine erweiterte

Skatefläche zur Verfügung – geplant und umgesetzt in enger Zusammenarbeit mit

der Szene.

Am Samstag, 6. September, erfolgt nun mit einem großen Eröffnungs-Skatejam die offizielle Einweihung der Anlage. Eingeladen sind alle – ob zum Mitfahren, Tricks feiern oder einfach zum Zuschauen, Musik-Genießen und Erleben

der besonderen Stimmung vor Ort.

„Der neu gestaltete Bereich für die Skaterinnen und Skater ist ein schönes Beispiel

für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung – hier

Grünflächenabteilung und Streetwork – und der nutzenden Community“, erklärt

Bürgermeister Lukas Hartmann. „Bereits seit 2015 erfreut sich der Sportcampus als

Teil des ehemaligen Landesgartenschaugeländes großer Beliebtheit mit der

Skateanlage im Ostteil als eine der meistfrequentierten Flächen. Um Platzkonflikte

zwischen unterschiedlichen Altersgruppen zu entschärfen, war das angrenzende

Streetballfeld in den letzten Jahren vorübergehend mit provisorischen Skate-

Elementen ausgestattet worden. Auf Grundlage der Erfahrungen und Vorschläge

aus der Skaterszene wurde die Erweiterungsfläche schließlich professionell geplant

und jetzt umgesetzt“, führt der zuständige Spielplatz-Dezernent aus.

Die Firma Yamato realisierte die neuen Skate-Elemente in hochwertiger

Ortbetonbauweise. Entstanden sind u.a. eine Quarterpipe, eine Wallie Ledge, ein

Spine-/Curbcut-Centerpiece, eine China Bank sowie ein Bank-to-Ledge. Die zuvor

stark beanspruchte Asphaltfläche wurde zudem aufgearbeitet und bietet nun

optimale Bedingungen. Die Baukosten betrugen rund 130.000 Euro.

„Die Anlage ist ein wichtiger Treffpunkt für junge Menschen aus Landau und der

Region. Mit der Erweiterung haben wir die Qualität und Sicherheit deutlich

gesteigert und den Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung getragen“,

betont auch Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Ich freue mich sehr, dass die

Skate-Community ihr neu gestaltetes Fleckchen auf dem Spiel- und Sportcampus

jetzt mit einem Skatejam gebührend feiern kann.“

Der Eröffnungs-Jam wird von der städtischen Streetwork, dem Skate Kollektiv

Landau und weiteren Partnerinnen und Partnern organisiert. Los geht es um 12 Uhr

mit Skateboard- und Break Dance-Workshops für Kinder und Jugendliche. Die

Anmeldung erfolgt vor Ort. Der Skatejam startet um 15 Uhr. Für Musik sorgen DJ

Ketsh, Bruder Bender, DianKeto und Ämers; Bagage Burger kümmert sich um die

Verpflegung.

Bildunterschrift: Am 6. September wird die neue Skateanlage mit einem Skatejam

eingeweiht. (Quelle: Fabian Reichenbach)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.