Landau – Mit Quarterpipe, Wallie Ledge und mehr: Skaterinnen und Skater begeistert von neuer Skateanlage auf Spiel- und Sportcampus am Ebenberg in Landau – Eröffnungs-Skatejam mit Workshops findet am Samstag, 6. September, statt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mehr Platz, neue Obstacles, bessere Lines: Seit kurzem steht Skaterinnen und
Skatern auf dem Spiel- und Sportcampus am Ebenberg in Landau eine erweiterte
Skatefläche zur Verfügung – geplant und umgesetzt in enger Zusammenarbeit mit
der Szene.
Am Samstag, 6. September, erfolgt nun mit einem großen Eröffnungs-Skatejam die offizielle Einweihung der Anlage. Eingeladen sind alle – ob zum Mitfahren, Tricks feiern oder einfach zum Zuschauen, Musik-Genießen und Erleben
der besonderen Stimmung vor Ort.
„Der neu gestaltete Bereich für die Skaterinnen und Skater ist ein schönes Beispiel
für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung – hier
Grünflächenabteilung und Streetwork – und der nutzenden Community“, erklärt
Bürgermeister Lukas Hartmann. „Bereits seit 2015 erfreut sich der Sportcampus als
Teil des ehemaligen Landesgartenschaugeländes großer Beliebtheit mit der
Skateanlage im Ostteil als eine der meistfrequentierten Flächen. Um Platzkonflikte
zwischen unterschiedlichen Altersgruppen zu entschärfen, war das angrenzende
Streetballfeld in den letzten Jahren vorübergehend mit provisorischen Skate-
Elementen ausgestattet worden. Auf Grundlage der Erfahrungen und Vorschläge
aus der Skaterszene wurde die Erweiterungsfläche schließlich professionell geplant
und jetzt umgesetzt“, führt der zuständige Spielplatz-Dezernent aus.
Die Firma Yamato realisierte die neuen Skate-Elemente in hochwertiger
Ortbetonbauweise. Entstanden sind u.a. eine Quarterpipe, eine Wallie Ledge, ein
Spine-/Curbcut-Centerpiece, eine China Bank sowie ein Bank-to-Ledge. Die zuvor
stark beanspruchte Asphaltfläche wurde zudem aufgearbeitet und bietet nun
optimale Bedingungen. Die Baukosten betrugen rund 130.000 Euro.
„Die Anlage ist ein wichtiger Treffpunkt für junge Menschen aus Landau und der
Region. Mit der Erweiterung haben wir die Qualität und Sicherheit deutlich
gesteigert und den Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung getragen“,
betont auch Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Ich freue mich sehr, dass die
Skate-Community ihr neu gestaltetes Fleckchen auf dem Spiel- und Sportcampus
jetzt mit einem Skatejam gebührend feiern kann.“
Der Eröffnungs-Jam wird von der städtischen Streetwork, dem Skate Kollektiv
Landau und weiteren Partnerinnen und Partnern organisiert. Los geht es um 12 Uhr
mit Skateboard- und Break Dance-Workshops für Kinder und Jugendliche. Die
Anmeldung erfolgt vor Ort. Der Skatejam startet um 15 Uhr. Für Musik sorgen DJ
Ketsh, Bruder Bender, DianKeto und Ämers; Bagage Burger kümmert sich um die
Verpflegung.
Bildunterschrift: Am 6. September wird die neue Skateanlage mit einem Skatejam
eingeweiht. (Quelle: Fabian Reichenbach)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.