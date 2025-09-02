Landau – Mehr Grün, weniger Grau: Zukunftspläne für die Innenhöfe im Landauer Malerviertel – Infomarkt am 10. September

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Versteckte Ecken und graue Flächen – viele Innenhöfe im Landauer Malerviertel
schlummern noch im Dornröschenschlaf. Doch jetzt soll neuer Schwung ins Viertel
kommen: Unter dem Motto „Innenhöfe im Wandel“ laden die Stadt Landau und das
Quartiersmanagement Horst am Mittwoch, 10. September, um 18 Uhr zu einem
Infomarkt in die Berufsbildende Schule in der August-Croissant-Straße 27 ein.
Dort stellt die Stadt vor, welche Veränderungen im Malerviertel in den kommenden
Jahren anstehen. Themen sind unter anderem Bauen, Parken, Begrünung und
Klimaanpassung. Ziel ist es, die Innenhöfe grüner und schöner zu gestalten, das
Viertel übersichtlicher und freundlicher zu strukturieren sowie neue Orte zum
Treffen und Verweilen zu schaffen. Gleichzeitig soll die angespannte Parksituation
entlastet werden – etwa durch eine geplante Parkraumbewirtschaftung und die
bessere Nutzung privater Stellflächen.
Das Ganze geht auf das Förderprojekt „Sozialer Zusammenhalt Landau-Horst“
zurück, im Rahmen dessen die Stadt im Frühjahr 2025 ein
Freiraumentwicklungskonzept erarbeitet hat. Dieses Konzept zeigt auf, wie
Freiflächen – ob öffentlich, halböffentlich oder privat – attraktiver, vielfältiger und
lebenswerter werden können. Besonders die bisher ungenutzten Bereiche zwischen
den Wohngebäuden bieten großes Potenzial: Sie könnten zu grünen
Nachbarschaftsgärten, Spiel- und Bewegungsflächen oder neuen Aufenthaltsorten
werden. Auch ökologische Maßnahmen wie artenreiche Bepflanzung und
Regenwasserrückhaltung spielen dabei eine wichtige Rolle.
„Wir wollen die Innenhöfe nicht nur grüner, sondern auch lebenswerter machen –
und das mit einem cleveren Parkraummanagement zusammendenken“, erklärt
Oberbürgermeister und Verkehrsdezernent Dominik Geißler.
Konkret soll die Parkraumbewirtschaftung im dritten Quartal 2026 auf die gesamten
Parkquartiere Nord und Nordost ausgeweitet werden – dazu gehört auch das
Malerviertel nördlich der August-Croissant-Straße. Durch eine Neuordnung und
Markierung der Stellflächen wird die Nutzung des Straßenraums effizienter und
übersichtlicher.
Nahezu alle Flächen im Gebiet befinden sich in Privateigentum. Deshalb möchte
die Stadt die Anwohnerinnen und Anwohner aktiv in die Gestaltung einbeziehen –
und lädt herzlich zum Mitreden, Mitplanen und Mitgestalten ein.
Eine Anmeldung zum Infomarkt ist nicht erforderlich. Falls eine persönliche
Teilnahme nicht möglich ist, können digitale Zugangsdaten zur Veranstaltung über
QMHorst@landau.de angefordert werden.
Bildunterschrift: Die Stadt Landau und das Quartiersmanagement Horst laden am
10. September zu einem Infomarkt in die Berufsbildende Schule in der August-
Croissant-Straße 27 ein. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz