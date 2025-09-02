Landau – Mehr Grün, weniger Grau: Zukunftspläne für die Innenhöfe im Landauer Malerviertel – Infomarkt am 10. September



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Versteckte Ecken und graue Flächen – viele Innenhöfe im Landauer Malerviertel

schlummern noch im Dornröschenschlaf. Doch jetzt soll neuer Schwung ins Viertel

kommen: Unter dem Motto „Innenhöfe im Wandel“ laden die Stadt Landau und das

Quartiersmanagement Horst am Mittwoch, 10. September, um 18 Uhr zu einem

Infomarkt in die Berufsbildende Schule in der August-Croissant-Straße 27 ein.

Dort stellt die Stadt vor, welche Veränderungen im Malerviertel in den kommenden

Jahren anstehen. Themen sind unter anderem Bauen, Parken, Begrünung und

Klimaanpassung. Ziel ist es, die Innenhöfe grüner und schöner zu gestalten, das

Viertel übersichtlicher und freundlicher zu strukturieren sowie neue Orte zum

Treffen und Verweilen zu schaffen. Gleichzeitig soll die angespannte Parksituation

entlastet werden – etwa durch eine geplante Parkraumbewirtschaftung und die

bessere Nutzung privater Stellflächen.

Das Ganze geht auf das Förderprojekt „Sozialer Zusammenhalt Landau-Horst“

zurück, im Rahmen dessen die Stadt im Frühjahr 2025 ein

Freiraumentwicklungskonzept erarbeitet hat. Dieses Konzept zeigt auf, wie

Freiflächen – ob öffentlich, halböffentlich oder privat – attraktiver, vielfältiger und

lebenswerter werden können. Besonders die bisher ungenutzten Bereiche zwischen

den Wohngebäuden bieten großes Potenzial: Sie könnten zu grünen

Nachbarschaftsgärten, Spiel- und Bewegungsflächen oder neuen Aufenthaltsorten

werden. Auch ökologische Maßnahmen wie artenreiche Bepflanzung und

Regenwasserrückhaltung spielen dabei eine wichtige Rolle.

„Wir wollen die Innenhöfe nicht nur grüner, sondern auch lebenswerter machen –

und das mit einem cleveren Parkraummanagement zusammendenken“, erklärt

Oberbürgermeister und Verkehrsdezernent Dominik Geißler.

Konkret soll die Parkraumbewirtschaftung im dritten Quartal 2026 auf die gesamten

Parkquartiere Nord und Nordost ausgeweitet werden – dazu gehört auch das

Malerviertel nördlich der August-Croissant-Straße. Durch eine Neuordnung und

Markierung der Stellflächen wird die Nutzung des Straßenraums effizienter und

übersichtlicher.

Nahezu alle Flächen im Gebiet befinden sich in Privateigentum. Deshalb möchte

die Stadt die Anwohnerinnen und Anwohner aktiv in die Gestaltung einbeziehen –

und lädt herzlich zum Mitreden, Mitplanen und Mitgestalten ein.

Eine Anmeldung zum Infomarkt ist nicht erforderlich. Falls eine persönliche

Teilnahme nicht möglich ist, können digitale Zugangsdaten zur Veranstaltung über

QMHorst@landau.de angefordert werden.

