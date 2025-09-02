Landau – Einloggen statt Briefmarke: Stadt Landau startet Online-Anhörung bei Verkehrsverstößen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer kennt es nicht: Man hat das Auto falsch abgestellt oder war ein bisschen zu
schnell unterwegs – und kurze Zeit später liegt Post von der Verkehrsüberwachung im Briefkasten.
Dann heißt es: Stellung zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung nehmen oder vielleicht sogar Einspruch
einlegen. Und schon beginnt das umständliche Suchen nach Umschlägen,
Briefmarken und das Jonglieren mit Fristen. Damit ist jetzt Schluss: Die
Stadtverwaltung Landau macht es den Bürgerinnen und Bürgern leichter und
bietet ab sofort die Online-Anhörung an.
Über das Portal www.anhoerung-online.de/landau können Betroffene ganz
bequem von zu Hause oder auch unterwegs ihre Stellungnahmen und
Einsprüche bei Verkehrsordnungswidrigkeiten einreichen – egal ob es um den
ruhenden Verkehr oder um Geschwindigkeitsüberschreitungen geht. Die
Zugangsdaten gibt es wie gewohnt mit der schriftlichen Anhörung oder dem
Bußgeldbescheid per Post. Danach läuft alles digital: Stellungnahme verfassen,
Beweismittel wie Fotos einsehen und die Zahlung online erledigen – schnell,
sicher und unkompliziert.
Der neue Service spart Zeit und Nerven: Fristen werden zuverlässig eingehalten,
Portokosten fallen weg und ganz nebenbei wird auch noch die Umwelt
geschont. Ein weiterer Vorteil: Betroffene erhalten direkten Einblick in ihren Fall
und können alle relevanten Informationen sofort online abrufen – natürlich
unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards.
Von der Online-Anhörung profitieren nicht nur Bürgerinnen und Bürger,
sondern auch die Verwaltung selbst, da Abläufe effizienter gestaltet werden.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, den Verfahrensaustausch auf dem Postweg
abzuwickeln.
Bildunterschrift: Einloggen statt Briefmarke: Die Stadt Landau bietet ab sofort
die Online-Anhörung an. (Quelle: Stadt Landau)
Quelle: Stadt Landau