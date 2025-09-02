  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.09.2025, 21:29 Uhr

Landau – Einloggen statt Briefmarke: Stadt Landau startet Online-Anhörung bei Verkehrsverstößen


Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer kennt es nicht: Man hat das Auto falsch abgestellt oder war ein bisschen zu
schnell unterwegs – und kurze Zeit später liegt Post von der Verkehrsüberwachung im Briefkasten.

Dann heißt es: Stellung zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung nehmen oder vielleicht sogar Einspruch
einlegen. Und schon beginnt das umständliche Suchen nach Umschlägen,
Briefmarken und das Jonglieren mit Fristen. Damit ist jetzt Schluss: Die
Stadtverwaltung Landau macht es den Bürgerinnen und Bürgern leichter und
bietet ab sofort die Online-Anhörung an.

Über das Portal www.anhoerung-online.de/landau können Betroffene ganz
bequem von zu Hause oder auch unterwegs ihre Stellungnahmen und
Einsprüche bei Verkehrsordnungswidrigkeiten einreichen – egal ob es um den
ruhenden Verkehr oder um Geschwindigkeitsüberschreitungen geht. Die
Zugangsdaten gibt es wie gewohnt mit der schriftlichen Anhörung oder dem
Bußgeldbescheid per Post. Danach läuft alles digital: Stellungnahme verfassen,
Beweismittel wie Fotos einsehen und die Zahlung online erledigen – schnell,
sicher und unkompliziert.

Der neue Service spart Zeit und Nerven: Fristen werden zuverlässig eingehalten,
Portokosten fallen weg und ganz nebenbei wird auch noch die Umwelt
geschont. Ein weiterer Vorteil: Betroffene erhalten direkten Einblick in ihren Fall
und können alle relevanten Informationen sofort online abrufen – natürlich
unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards.

Von der Online-Anhörung profitieren nicht nur Bürgerinnen und Bürger,
sondern auch die Verwaltung selbst, da Abläufe effizienter gestaltet werden.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, den Verfahrensaustausch auf dem Postweg
abzuwickeln.

Bildunterschrift: Einloggen statt Briefmarke: Die Stadt Landau bietet ab sofort
die Online-Anhörung an. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – MD Medicus, Hochschule- und Klinikum Ludwigshafen starten Pilotprojekt „Versorgt zu Hause”

    • Ludwigshafen – MD Medicus, Hochschule- und Klinikum Ludwigshafen starten Pilotprojekt „Versorgt zu Hause”
      FOTO: Frank Ratzlaff MD Medicus, Prof. Dr. Klaus Blettner Hochschule, und Jan Stanslowski Klinikum Ludwigshafen (v.l.n.r) Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Pilotprojekt „Versorgt zu Hause” setzen die Ludwigshafener Firma MD Medicus Holding, die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft sowie das Klinikum Ludwigshafen (KliLu) gemeinsam neue Maßstäbe für die sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen. Ziel ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Bundesumweltminister Carsten Schneider besucht BASF und besichtigt die neue Fermentationsanlage und das Creation Center

    • Ludwigshafen – Bundesumweltminister Carsten Schneider besucht BASF und besichtigt die neue Fermentationsanlage und das Creation Center
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf seiner Sommerreise 2025 hat Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, heute den BASF-Verbundstandort in Ludwigshafen besucht. Im Gespräch mit Dr. Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender der BASF SE, informierte sich der Minister darüber, wie das Unternehmen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zusammenbringt. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Energieversorgung, Rohstoffwandel und innovative ... Mehr lesen»

      • Aglasterhausen – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B292

    • Aglasterhausen – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B292
      Aglasterhausen/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) Am Dienstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 292, zwischen Aglasterhausen und dem Gewerbegebiet “Im Oberen Tal”, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Der Hyundai-Fahrer war auf der B 292, von Daudenzell kommend, in Richtung Sinsheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Kreisweiter Test des neuen und modernen Sirenen-Netzwerkes

    • Germersheim – Kreisweiter Test des neuen und modernen Sirenen-Netzwerkes
      Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Installation des neuen Sirenensystems erfolgt der kreisweite Test: Am Warntag sollen im Kreis Germersheim wieder die Sirenen heulen INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im April 2023 haben der Kreistag und die Kommunen im Landkreis Germersheim grünes Licht für die Installation eines neuen, modernen und kreisweiten Sirenennetzes gegeben. Knapp zweieinhalb Jahre später ist die Installation ... Mehr lesen»

      • Landau – Zoo Landau in der Pfalz stellt kleine Gepardin Assama vor

    • Landau – Zoo Landau in der Pfalz stellt kleine Gepardin Assama vor
      Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Zoo Landau in der Pfalz stellt kleine Gepardin Assama vor – ein „Flaschenkind“, das den Zoo in den zurückliegenden acht Wochen in Atem und auf Trab hielt INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Zoo Landau gibt es erfreuliche Nachrichten: Gepardenjungtier Assama hat sich nach einem schwierigen Start inzwischen gut entwickelt. Die ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Mann von Internetbekanntschaft mit Klappmesser und Pfefferspray überfallen – Zeugenaufruf

    • Heidelberg – Mann von Internetbekanntschaft mit Klappmesser und Pfefferspray überfallen – Zeugenaufruf
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 23-Jähriger lernte über ein Online-Spiel einen anderen Spieler kennen. Beide verabredeten sich am Samstag zu einem Treffen in Heidelberg, um sich über das Spiel auszutauschen. Der 23-Jährige erschien am vereinbarten Treffpunkt am Straßenrand der Englerstraße gegenüber einem Bettengeschäft und wartete auf den anderen. Dieser erschien mit einem schwarzen Auto ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Sauvignon Blanc im Fokus – Weinseminar an der VHS

    • Ludwigshafen – Sauvignon Blanc im Fokus – Weinseminar an der VHS
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Seminar für Weinliebhaber*innen findet am Samstag, 13. September 2025, um 14.30 Uhr unter dem Titel “Sauvignon Blanc around the world” statt. Wie der Name schon sagt geht es um die Rebsorte Sauvignon Blanc. Kursleiterin Dr. Daniela Goebel, Assistance Sommelière (WSET3), nimmt die Teilnehmenden mit auf eine Weltreise durch acht ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Geänderte Grundsteuerbescheide werden verschickt

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Ludwigshafen verschickt ab Montag, 1. September 2025, geänderte Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025. Dabei handelt es sich um rund 55.000 Bescheide, die in den kommenden Tagen grundsteuerpflichtigen Bürger*innen und Unternehmen zugehen. Zum Hintergrund: Die Grundsteuerberechnung basiert auf den Festsetzungen des Finanzamts, wobei die Stadt den Hebesatz festlegt. Zunächst ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Inklusion und Teilhabe ermöglichen: Rollstuhltransportrad steht künftig im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof zur Verfügung

    • Mannheim – Inklusion und Teilhabe ermöglichen: Rollstuhltransportrad steht künftig im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof zur Verfügung
      Mannheim / Metropolregionj Rhein-Neckar(red/ak) – Der Verein „LaMa – Dein Lastenvelo Mannheim e. V.” bietet im Stadtgebiet an mittlerweile fast 20 Standorten kostenlose Leih-Lastenräder an. Die Erweiterung der „LaMa”-Flotte erfolgte durch die Anschaffung weiterer Lastenräder mit Hilfe des Beteiligungshaushalt des Jahres 2022 der Stadt Mannheim. Daneben organisiert der Verein seit mehr als einem Jahr Ausflugsfahrten ... Mehr lesen»

      • Viernheim – Weltcafé präsentierte Vielfalt der Viernheimer Frauenangebote

    • Viernheim – Weltcafé präsentierte Vielfalt der Viernheimer Frauenangebote
      Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am vergangenen Donnerstag, 28. August, verwandelte sich das große Zelt auf dem Rovigoplatz in einen lebendigen Treffpunkt der Kulturen: Von 10 bis 12 Uhr luden das Internationale Müttercafé des Familienbildungswerkes Viernheim, das Internationale FrauenCafé des städtischen Gleichstellungsbüros und die MiA-Kurse (Migrantinnen einfach stark im Alltag) des Vereins Lernmobil Viernheim e.V. ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com