Landau – Einloggen statt Briefmarke: Stadt Landau startet Online-Anhörung bei Verkehrsverstößen



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer kennt es nicht: Man hat das Auto falsch abgestellt oder war ein bisschen zu

schnell unterwegs – und kurze Zeit später liegt Post von der Verkehrsüberwachung im Briefkasten.

Dann heißt es: Stellung zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung nehmen oder vielleicht sogar Einspruch

einlegen. Und schon beginnt das umständliche Suchen nach Umschlägen,

Briefmarken und das Jonglieren mit Fristen. Damit ist jetzt Schluss: Die

Stadtverwaltung Landau macht es den Bürgerinnen und Bürgern leichter und

bietet ab sofort die Online-Anhörung an.

Über das Portal www.anhoerung-online.de/landau können Betroffene ganz

bequem von zu Hause oder auch unterwegs ihre Stellungnahmen und

Einsprüche bei Verkehrsordnungswidrigkeiten einreichen – egal ob es um den

ruhenden Verkehr oder um Geschwindigkeitsüberschreitungen geht. Die

Zugangsdaten gibt es wie gewohnt mit der schriftlichen Anhörung oder dem

Bußgeldbescheid per Post. Danach läuft alles digital: Stellungnahme verfassen,

Beweismittel wie Fotos einsehen und die Zahlung online erledigen – schnell,

sicher und unkompliziert.

Der neue Service spart Zeit und Nerven: Fristen werden zuverlässig eingehalten,

Portokosten fallen weg und ganz nebenbei wird auch noch die Umwelt

geschont. Ein weiterer Vorteil: Betroffene erhalten direkten Einblick in ihren Fall

und können alle relevanten Informationen sofort online abrufen – natürlich

unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards.

Von der Online-Anhörung profitieren nicht nur Bürgerinnen und Bürger,

sondern auch die Verwaltung selbst, da Abläufe effizienter gestaltet werden.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, den Verfahrensaustausch auf dem Postweg

abzuwickeln.

Bildunterschrift: Einloggen statt Briefmarke: Die Stadt Landau bietet ab sofort

die Online-Anhörung an. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau