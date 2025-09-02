Landau – ABMARSCH! – Offizielle Eröffnung der neuen Wanderwege in Landau-Land



Landau / Metropolregion Rhein-N3eckar(red/ak) – Im Rahmen der Neukonzeption des Wanderwegenetzes in der Verbandsgemeinde Landau-Land wurden Wege neu strukturiert, angelegt und mit Rastmöglichkeiten an schönen Aussichtspunkten sowie informativen Wandertafeln an den Startpunkten versehen. Ziel ist es, einen nachhaltigen touristischen Mehrwert für Feriengäste sowie einen Gewinn für Bürgerinnen und Bürger und Naturfreundinnen und Naturfreunde in Landau-Land zu schaffen – und das auch gemeinsam zu feiern.

Der Wandertag startet am 7. September um 10:00 Uhr mit der offiziellen Eröffnung am Sonnenplätzel in Leinsweiler. SWR-Moderator Holger Wienpahl führt durch das Programm im Gespräch mit Bürgermeister der Verbandsgemeinde Torsten Blank, Nicola Bock (Geschäftsführerin des Büros für Tourismus Landau-Land), Tobias Kauf (Geschäftsführer Pfalz.Touristik) und Tina Stübinger (Weinprinzessin Landau-Land). Es werden Hintergründe, Fakten zum Wanderwege-Konzept und Projektverlauf vorgestellt.

Im Anschluss führen acht Wegepatinnen und Wegepaten über Teilstrecken der Wanderwege, staunenswert und abwechslungsreich, in geselliger Runde. Ab Leinsweiler wandert Holger Wienpahl über den Weg „St. Maria Quelle Kaltenbrunn“, Gästeführerin Gudrun Stübinger-Kohls führt über den Keschde-Erlebnisweg (*) und Wissenswertes über Wein und Weinbau verraten die Weinprinzessinnen Tina Stübinger (Landau-Land) und Susanna Singer (Südliche Weinstraße) entlang des Weinlehrpfades. In Ranschbach startet Matthias Lindemann vom Pfälzerwaldverein seine Wanderrunde auf dem Ranschbacher Römerweg und Gästeführerin Andrea Frech informiert entlang des Seligmacherwegs (*) über Flora und Fauna sowie die Geologie des Pfälzerwaldes. Die wanderbegeisterte Landrätin a.D. Theresia Riedmaier beginnt in Birkweiler den Aufstieg auf den Hohenberg und Gästeführerin und Sommelière Susanne Lang lädt zur Weinprobe auf dem Lehrpfad „WeinBruch Kastanienbusch“ (*) ein.

Die Führungen und begleiteten Wanderungen sind kostenlos!

(* Für diese Touren ist aufgrund einer maximalen Teilnehmerzahl eine Anmeldung erforderlich: urlaub@landauland.de, 06345 3531)

Unterwegs werden Erfrischungen und Snacks gegen kleines Geld angeboten – natürlich auch für alle, die auf eigene Faust im Wald unterwegs sind. Versorgungsstationen befinden sich am Wanderparkplatz Birkweiler und am Rastplatz Kammertwingert oberhalb von Ranschbach. Der Tag klingt gemütlich am Wegepunkt „Am Zollstock“ aus, wo Essen und Trinken angeboten werden und Austausch und Begegnung im Mittelpunkt stehen.

ÖPNV-Tipp: Buslinien 520/530. Mit den Buslinien 520 und 530 erreicht man bequem die Eröffnungsfeier in Leinsweiler und im Anschluss auch die Startpunkte der Wanderungen in Birkweiler und Ranschbach. Die Veranstaltung und Buspläne wurden für eine nachhaltige An- und Weiterreise aufeinander abgestimmt. Weitere Informationen unter vrn.de.

Mehr Informationen zur Veranstaltung unter www.landauland.de/abmarsch

Quelle: Büro für Tourismus Landau-Land