Heppenheim – Ladies Talk der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt am 25. September!

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Ladies Talk im September findet im Rahmen der Interkulturellen Woche 2025 mit dem Motto „dafür!“ satt. Seit 50 Jahren setzt sich die bundesweite Interkulturelle Woche gegen Spaltung und für ein vielfältiges Miteinander ein. In Heppenheim finden zwischen dem 20.09. und dem 28.09.2025 verschiedene Veranstaltungen dazu statt.

Der Ladies Talk beschäftigt sich mit dem Thema Vorurteile erkennen – „Ich hab‘ nichts gegen die, aber…“. Der Workshop setzt sich mit offensichtlichen und impliziten Vorurteilen auseinander. Geleitet von der Frage, wie man eigene Vorurteile reflektieren kann, ist es Ziel des Workshops, Handlungsstrategien zu entwickeln, die ein bewusstes und wertschätzendes Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft fördern können.

Am Donnerstag, den 25. September 2025, sind alle interessierten Frauen herzlich zu diesem Workshop eingeladen.

Die weiteren Termine für 2025 sind am 23. Oktober, 27. November und 11. Dezember.

Der Ladies Talk wird von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Karlstraße 2 in Heppenheim stattfinden. Der Veranstaltungsort ist rollstuhlgerecht.

Bei Rückfragen können sich Interessierte gerne an Tamara Bernhardt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim, unter Tel.: 06252-13 1277 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@stadt.heppenheim.de wenden.

Quelle: Stadt Heppenheim