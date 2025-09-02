Heidelberg – Straßenkunstaktion „Besonderer Sommernachtstraum“ am 10. und 11. September – Hasenleiser und Neue Südstadt entdecken



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Bereits zum vierten Mal verwandeln sich öffentliche Orte in der Südstadt und im Hasenleiser in kleine Bühnen für ein außergewöhnliches Kulturprojekt, die „Sommernachtsträumereien“.Am Mittwoch, 10. September 2025, um 18 Uhr, verwandelt sich das Nahversorgungszentrum Freiburger Straße 21, im Hasenleiser in eine Bühne unter freiem Himmel. Am darauffolgenden Donnerstag, 11. September 2025, ebenfalls um 18 Uhr, geht es im Innenhof der gemeinschaftlichen Wohnprojekte Horizonte/WoGe in der Rheinstraße 11 in der Südstadt weiter.

An beiden Abenden gestalten regionale Künstlerinnen und Künstler ein abwechslungsreiches Programm: Musik, Tanz, Jonglage und Theater bringen Kunst und Kultur mitten in die Quartiere. Ziel ist es, Begegnung zu ermöglichen und Kunst barrierefrei sowie kostenlos erlebbar zu machen, direkt im Lebensumfeld der Menschen.

Die Aktion lädt dazu ein, den Stadtteil neu zu entdecken, Gemeinschaft zu erleben und sich von kreativen Darbietungen überraschen zu lassen. Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich, spontanes Vorbeikommen und Verweilen ist ausdrücklich erwünscht.

Gefördert wird das Projekt durch die Sammlungsmittel der Caritas in Höhe von 2000 Euro sowie den Projektefonds Südstadt, in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Hasenleiser.

Weitere Informationen zu den Aktionen des Quartiersmanagements Hasenleiser finden Sie unter www.hasenleiser.net

Quelle: Stadt Heidelberg