Heidelberg – Geh- und Radweg an der Judenchausee ab 8. September bis 31. März 2026 voll gesperrt



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Geh- und Radweg an der Judenchausee wird ab Montag, 8. September 2025, teilweise voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einfahrt zu Gewann Speck 1/3 und dem nächsten östlich verlaufenden Feld- und Wirtschaftsweg. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Dienstag, 31. März 2026.

In dieser Zeit werden Zufußgehende und Radfahrende vor Ort über eine ausgeschilderte Umleitung geführt. Die Umleitung verläuft in beide Richtungen aus Norden kommend über den Leimer Weg zum Geh- und Radweg entlang der Sandhäuser Straße/L 598 in Richtung Süden bis zur Kreuzung Kirchheimer Mühl. Von dort ist wieder die Durchfahrt Richtung Osten und Sandhausen möglich.

Ein Überblick über weitere städtische Baumaßnahmen mit Verkehrsauswirkungen ist hier zu finden: www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg