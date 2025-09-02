Heidelberg – Fahrradkodierung beim Weststadtfest

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der ADFC Rhein-Neckar bietet beim Weststadtfest auf dem Wilhelmsplatz am Sonntag, 14. September, von 12 bis 17 Uhr eine Fahrradkodierung an.
Es wird darum gebeten, möglichst einen Eigentumsnachweis/Kaufbeleg und den Personalausweis mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch die Codierung von Fahrradanhängern oder Rollern ist möglich, ausgeschlossen sind Karbonrahmen. ADFC-Mitglieder zahlen für die Fahrradcodierung 8 Euro (Akku 2,50 Euro), Nichtmitglieder 15 Euro bzw. 5 Euro.
Quelle: ADFC Rhein-Neckar e.V.
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg