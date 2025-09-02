Grünstadt – Schwerer Unfall auf der A6 bei Laumersheim

Laumersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 01.09.2025, gegen 15:20 Uhr, kam es auf der A6 von Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Frankenthal zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Starkregen. Der 52-Jährige Mann aus Erzenhausen befuhr mit seinem PKW den linken Fahrstreifen und der 76-Jährige Mann aus Bezons, Frankreich mit seinem PKW zeitgleich den rechten Fahrstreifen. Aufgrund des eingesetzten Starkregens und dem damit verbundenen Aquaplaning kam der 52-Jährige Mann auf seinem Fahrstreifen mit seinem PKW ins Schleudern und kollidierte mit dem PKW des 76-Jährigen Mann, welcher sich auf der rechten Fahrspur befand. Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Hüftbereich und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass es bei eintretendem Starkregen an manchen Stellen der Straßen insbesondere bei Vertiefungen zu größeren Ansammlungen von Wassermengen kommen kann, welche zu Aquaplaning führen können.