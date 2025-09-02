Germersheim – Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der kvhs



Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der kvhs in der Übersicht

„Nähen und Schneidern – für Anfänger/Anfängerinnen und Fortgeschrittene- A“

Veranstaltung mit Dagmar Palluch, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Dienstag, 9. September 2025, 18.30 bis 21.30 Uhr, Kursende: 7. Oktober 2025, Kursdauer: 5 Termine, Teilnahmegebühr: 62 Euro/Person.

„Die Frau in der Geselllschaft – Vortrag A“

Vortrag mit Kurt Weber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Donnerstag, 11. September 2025, 19.30 bis 20.15 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei

„Welche Kompetenzen brauchen die Frauen von morgen? – Webinar Modul 1“

Veranstaltung mit Gotelind Alber, Online-Schulungsform. Donnerstag, 11. September 2025, 20 bis 21.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei

„Die Frau in der Geselllschaft – Vortrag B“

Vortrag mit Kurt Weber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Donnerstag, 11. September 2025, 20.45 bis 21.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei

„Deutsch A2.2 – Folgekurs“

Veranstaltung mit Lada Gogoleva, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 047. Beginn: Montag, 15. September 2025, 18.30 bis 20.00 Uhr, Kursende: 17. Dezember 2025, Kursdauer: 24 Termine, montags und mittwochs, Teilnahmegebühr: 102 Euro/Person.

„Deutsch B1.3 – Folgekurs von B1.2“

Veranstaltung mit Lada Gogoleva, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 047. Beginn: Dienstag, 16. September 2025, 19 bis 20.30 Uhr, Kursende: 18. Dezember 2025, Kursdauer: 24 Termine, dienstags und donnerstags, Teilnahmegebühr: 96 Euro/Person.

„Fit am Morgen – Ü50“

Veranstaltung mit Traudel Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Donnerstag, 18. September 2025, 9 bis 10 Uhr, Kursende: 20. November 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 92 Euro/Person.

„Fit am Morgen – Ü50“

Veranstaltung mit Traudel Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Donnerstag, 18. September 2025, 10.15 bis 11.15 Uhr, Kursende: 20. November 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 92 Euro/Person.

„Visible Mending – sichtbare Reparatur“

Veranstaltung mit Susanne Leingang, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Samstag, 20. September 2025, 10.00 bis 12.15 Uhr, Kursende: 20. September 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 20 Euro/Person.

„Deutsch A2.4 – Folgekurs – am Samstagabend“

Veranstaltung mit Lada Gogoleva, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 047. Beginn: Samstag, 20. September 2025, 17 bis 19.15 Uhr, Kursende: 20. Dezember 2025, Kursdauer: 12 Termine, Teilnahmegebühr: 84 Euro/Person.

Rückenfit – am Vormittag“

Veranstaltung mit Eva Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Dienstag, 23. September 2025, 9 bis 10 Uhr, Kursende: 9. Dezember 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 39 Euro/Person.

„Bewegt in den Tag – Gymnastik für 50+“

Veranstaltung mit Eva Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Dienstag, 23. September 2025, 10.15 bis 11.15 Uhr, Kursende: 9. Dezember 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 39 Euro/Person.

„Türkisch A1.1 – für Anfängerinnen/Anfänger“

Veranstaltung mit Fahriye Kont, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 046. Beginn: Dienstag, 23. September 2025, 17.15 bis 18.45 Uhr, Kursende: 9. Dezember 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 66 Euro/Person.

„Türkisch B1 – Aufbaukurs“

Veranstaltung mit Fahriye Kont, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 046. Beginn: Dienstag, 23. September 2025, 19 bis 20.30 Uhr, Kursende: 9. Dezember 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 80 Euro/Person.

„Sicheres Fahrradfahren mit dem Hund“

Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, voraussichtlich im Raum Bellheim, Beginn: Mittwoch, 24. September 2025, 17.30 bis 19.00 Uhr, Kursende: 2. Oktober 2025, Kursdauer: 4 Termine, Teilnahmegebühr: 35 Euro/Person.

„Schulung zum Brandschutzhelfer“

Veranstaltung mit Rainer Daumann, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Freitag, 26. September 2025, 14 bis 17.15 Uhr, Kursende: 26. September 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 80 Euro/Person.

„Gesundes Fitnessessen – schnell zubereitet, gesund und lecker!“

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Freitag, 26. September 2025, 18 bis 22 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 37 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der „offenen Sprechstunde“, jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr in Germersheim, in der Stadtverwaltung, Kolpingplatz 3, Raum 307.

Quelle: Stadt Germersheim