Geinsheim – Versuchter Einbruch in Süßwarenwagen



Geinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 01.09.25, zwischen 00:00 Uhr und 15:10 Uhr, kam es in der Storchengasse in Geinsheim zu einem Einbruchsversuch in einen Süßwarenwagen.

Der unbekannte Täter hatte versucht die Tür des Wagens mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Ebenso habe der Täter versucht, die Tür mit Hilfe eines Schlüssels zu öffnen, welcher jedoch nicht passte und im Schloss abbrach. Der Täter verließ daraufhin unerkannt und ohne Beute die Örtlichkeit. Am Süßwarenwagen entstand Schaden in dreistelliger Höhe.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

– Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesen-heit.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den

Schließzylinder aus.

– Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie

nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am

besten zweifach, ab.

– Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

– Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie

darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

– Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße