Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/A656: Fahrzeug verliert Schrottteile – Zeugen -und Geschädigtenaufruf



Edingen-Neckarhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Dienstag, vor 11 Uhr, verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der Ladefläche diverse Schrotteile, die auf die Fahrbahn der A 656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim fielen. Der oder die unbekannte Fahrer/in entfernte sich von der Örtlichkeit.

Gegen 11 Uhr erkannte ein 75-jähriger Fiat-Fahrer eines der Hindernisse auf der Fahrbahn zu spät und überfuhr die verlorene Ladung, sodass die Fahrzeugfront des Fiat beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher/die Verursacherin geben können sowie Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch die verlorene Ladung gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe BAB, unter der Tel.: 0621 / 47093-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim