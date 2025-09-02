Annweiler / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Wochenende haben unbekannte Täter eine Spur der Verwüstung auf dem Gelände des Staufer Schulzentrums am Herrenteich in Annweiler hinterlassen. Dort wurde ein Holzzaun zu einem Gartengrundstück ausgerissen, drei Slacklines (Balancier-Leinen) zerschnitten, Baumsetzlinge herausgerissen, eine Hängematte zerstört und ein Baum beschädigt.
Insgesamt dürfte mehr als 1000EUR Schaden entstanden sein. Da am Wochenende eine Veranstaltung auf dem Gelände und in der Turnhalle stattfand, bitte die Polizei um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können. Haben Sie Personen gesehen, die sich am Spielbereich der Schule zu schaffen machten? Haben sich Personen in Nachhinein mit dieser Tat gebrüstet? Wann wurden die Beschädigungen zu ersten Mal festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei Annweiler unter 06346-964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de auf.
Annweiler – Vandalismus auf Schulgelände
Annweiler / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Wochenende haben unbekannte Täter eine Spur der Verwüstung auf dem Gelände des Staufer Schulzentrums am Herrenteich in Annweiler hinterlassen. Dort wurde ein Holzzaun zu einem Gartengrundstück ausgerissen, drei Slacklines (Balancier-Leinen) zerschnitten, Baumsetzlinge herausgerissen, eine Hängematte zerstört und ein Baum beschädigt.